دور جدید آواز خوانی در پل خواجو آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مهدی اسماعیلی شامگاه دوشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دور جدید آواز خوانی در زیر پل خواجو از سر گرفته می شود، اظهار داشت: آیین نامه ای در این خصوص با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: آواز خوانی در کنار پلهای تاریخی آسیب شناسی شده و پس از تنظیم آیین نامه و رفع مشکلات و نارساییها از این پس آواز خوانی در کنار پهای تاریخی جرم محسوب نمی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان یادآور شد: به مدد حضور مردم و خبرنگاران فضایی پر نشاط و قابل تحسین در کنار این پل تاریخی ایجاد می شود.

رمضان آینده نمازگزاران در شبستان مصلی اصفهان نماز اقامه می کنند

وی در خصوص اجرای پروژه مصلی اصفهان گفت: متاسفانه مصلی اصفهان به دلیل کمبود اعتبارات و برخی کارشکنیها تا به حال نیمه تمام مانده است.

اسماعیلی بیان داشت: دولت در سال 89 حدود 3.5 میلیارد تومان برای تکمیل شبستان مصلی اصفهان از محل اعتبارات فرهنگی اختصاص داده و در رمضان سال آینده شبستان مصلی تکمیل و نمازگزاران در آن اقامه نماز می کنند.

تاکنون 25 میلیارد از بودجه فرهنگی پرداخت شده است

وی در ارتباط با میزان بودجه فرهنگی استان اصفهان در سال 89 گفت: در سفر سوم رییس جمهور به اصفهان 100 میلیارد تومان در جهت مباحث فرهنگی بودجه اختصاص داده شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 20 درصد از این بودجه در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان کسر و 88 میلیارد تومان آن نهایی شد، افزود: در مرحله نخست 25 میلیارد تومان به حساب استان واریز شده که پس از هزینه مبلغ بعدی به استان پرداخت می شود.

شهرداری مجری احداث سالن اجلاس سران است

وی با اشاره به برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در آبان ماه سال 91 در شهر اصفهان، خاطر نشان کرد: جانمایی سالن اجلاس سران در منطقه شهید کشوری به تایید رسیده و عملیات آزادسازی اراضی آن در حال انجام است.

اسماعیلی بیان داشت: برای ساخت این مجموعه سالن 250 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که دولت متعهد شده 100 میلیارد تومان از آن را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: مجری این پروژه شهرداری اصفهان است و مابقی هزینه ساخت را نیز شهرداری پرداخت می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان یادآور شد: تاکنون دولت برای احداث سالن اجلاس سران مبلغ 28 میلیارد تومان را به حساب استان واریز کرده و استان نیز این رقم را در اختیار شهرداری قرار داده است.

راه اندازی دانشکده خبر در اصفهان در سال آینده

وی با بیان اینکه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص طرح های فرهنگی پروژه جدیدی مطرح و مصوبات آن نهایی شده است، گفت: بر اساس برنامه های در نظر گرفته شده در آینده نزدیک شاهد اتفاق مبارکی در عرصه اطلاع رسانی و خبر و ارتقای سطح دانش خبرنگاران به وقوع می پیوندد.

اسماعیلی ادامه داد: طرح حمایت ویژه از رسانه های مکتوب استان به تصویب رسید و کمیته فرهنگ رسانه از محل اعتبارات متمرکز 500 میلیون تومان را برای این منظور در اختیار رسانه های مکتوب قرار می دهد.

وی گفت: همچنین دانشکده خبر از سال آینده در اصفهان راه اندازی می شود و از ترم پاییز سال 90 این دانشکده در رشته خبرنگاری دانشجو می پذیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان افزود: 70 درصد از دانشجویان دانشکده خبر از خبرنگاران و بومیان استان جذب می شوند و بدین ترتیب امکان رشد تحصیلی برای خبرنگاران در گرایشهای مختلف به وجود می آید.

وی ادامه داد: این دانشکده در سه مقطع کاردانی، کارشناس و کارشناسی ارشد در رشته خبرنگاری دانشجو پذیرش می کند.

اسماعیلی در ارتباط با حمایت از رسانه های دیجیتال که به امر اطلاع رسانی در استان مشغول هستند، اظهار داشت: اعتبار جداگانه ای نیز به منظور حمایت از خبرنگاران خبرگزاریهای فعال در استان که بخش اعظمی از اخبار را در روز مخابره می کنند در نطر گرفته شده که تا پایان سال در اختیار آنها قرار می گیرد.

تغییر تعرفه قبوض بعضی از شهرستانهای استان

وی با اشاره به اینکه ایران رتبه بالایی در حوزه مصرف انرژی در جهان دارد، تصریح کرد: میانگین مصرف حاملهای انرژی در ایران چهار برابر میانگین جهانی آن است و با مقایسه این ارقام ضرورت کاهش مصرف به خوبی درک می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در حوزه آب، برق و گاز آزاد سازی قیمتها صورت گرفته از این رو مردم باید دقت نظری بر نحوه مصرف خود داشته باشند تا در پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: یک سری از مصوبات دولت در خصوص تعرفه قبض های گاز برای مناطق سردی چون فریدونشهر، سمیرم و چادگان توسط مدیریت استان تغییر کرده است.

اسماعیلی گفت: این مناطق سرد که از نظر برودت در درجه سه سرد در نطر گرفته شده بودند پس از اصلاحیه مدیریت استان در درجه یک سرد محسوب می شوند و سقف حدالقل مصرف آنها نیز تغییر کرده است.

نظارت بر قیمت اجناس با جدیت پیگیری می شود

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: نظارت ویژه و دقیق بر نحوه عرضه و قیمت کالا در بازار در حال انجام است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: حوزه بازرسی و نظارت بر اجناس هر روز لیستی از فعالیتها و تخلفات و شکایات رسیده را اعلام می کند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون به مدد صبر و همکاری موثر مردم کمترین برخورد را در ارتباط با نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در استان داشته ایم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه شیب نمودار قیمت 22 کالای مورد نیاز مردم روند رو به کاهشی را طی می کند، تصریح کرد: اطلاعات و آمار مدیریت استان از قیمت کالا به روز است و در حال حاضر کاهش مختصری را در اقلام مورد نیاز مردم داشته ایم.

وی بیان داشت: همه تلاش مدیریت استان و دستگاه های نظارتی بر این است که قیمت اجناس خارج از قیمت اصلاحی و اعلام شده نباشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان ادامه داد: البته در بعضی بخشها چون مصالح ساختمانی مانند آجر به دلیل اینکه از سوخت مازوت استفاده می کردند دچار مشکل شدیم که برای این افراد نیز تدابیر اندیشیده و آنها نیز متعهد شدند که سوخت مصرفی خود را از مازوت به گاز تغییر دهند.

فستیوالی از برنامه های شاد در ایام نوروز در اصفهان برگزار می شود

وی در ارتباط با برنامه های تلویزیون شبکه اصفهان در ابتدای سال تحویل و نوروز سال 90 گفت: بر اساس توافقات انجام شده با صدا و سیما برای نوروز سال آینده ویژه برنامه های جالب و متنوعی در اصفهان برگزار می شود.

اسماعیلی اضافه کرد: این برنامه ها با حضور اهالی فرهنگ و هنر و آواز خوانی در زیر پلهای خواجو برگزار می شود.

وی ادامه داد: ویژه برنامه های شبکه اصفهان برای نوروز از شبکه های مختلف سراسری پخش خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: بدین ترتیب شاهد برگزاری فستیوالی از برنامه های ویژه در ایام عید نوروز هستیم که تمامی هزینه های آن از محل اعتبارات استانی تامین می شود.

برپایی خیمه انقلاب در 20 نقطه شهر

وی در خصوص برنامه های دهه فجر گفت: طرح خیمه های انقلاب به عنوان فعالیتی ابتکاری در دهه فجر به مدت پنج شب برپا شده است.

اسماعیلی افزود: خیمه های انقلاب در راستای حمایت از فعالیت کانونهای فرهنگی و مردم و نیز تبین هرچه بیشتر رویدادها و فرهنگ انقلاب در 20 نقطه شهر جانمایی شده است.