مسابقات نیم فصل نخست بسکتبال لیگ برتر "آبکی" نبود/ دوازده پدیده داشتیم!

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اظهارنظر و پیشبینی خیلیها در این جهت بود که رقابتهای لیگ برتر در سطح کیفی خوبی پیگیری نخواهد شد، اظهارداشت: خدا را شکر نتایج و چگونگی عمکرد تیمها در جریان مسابقات خلاف این را نشان داد. چون رقابتها به صورت تنگانگ پیگیری شد.
وی با تاکید دوباره بر اینکه نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر "آبکی" نبود بلکه خیلی هم پویا برگزار شد، ادامه داد: در اکثر بازیها نتایج غیرقابل پیشبینی بود و در کل هیچ تیمی حاشیه امنیت نداشت حتی تیمهایی که هر یک به نوعی مدعی هستند و برای قرار گرفتن در بهترین ردههای جدول مبارزه میکنند.
رئیس فدراسیون بسکتبال در این زمینه به برخی از نتایج به دست آمده در نیم فصل نخست رقابتهای باشگاهی اشاره کرد و یادآور شد: دانشگاه آزاد بدون دراختیار داشتن کامل بازیکنان خارجیاش مقابل حریفان مقاومت میکند! ذوب آهن در کاشان بازی باخته را به سود خود تمام کرد و بعد در تهران مهرام مدعی را با شکست مواجه میکند و توزین الکتریک هم با آن ترکیب جوان و منسجمش به نتایج خوبی دست پیدا کرد.
مشحون ضمن تاکید بر اینکه همه تیمها در حد و اندازههای خود و بودجه و امکاناتی که برای شرکت در رقابتهای لیگ برتر صرف کردند پرتوان ظاهر شدند، خاطرنشان کرد: انتظارات از تیمهایی مانند مهرام، ذوب آهن و پتروشیمی در حدی بود که نشان دادند. اما در مورد تیمی مانند ب.آ شیراز کسی تصور نمیکرد که به این اندازه رضایت بخش کار کنند. یا حتی کاسپین و تیمی مانند هیئت شهرکرد که بازیکنانش یکدشت و پرتلاش کار کردند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "کدامیک از تیمهای شرکت کننده در لیگ برتر را به عنوان پدیده معرفی میکنید؟" اظهارداشت: هر دوازه تیم شرکت کننده پدیده بودند. همه آنها در حد خود خوب کار کردند و هر هفته بهتراز هفته پیش بودند.
رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: البته نمیتوان منکر این شد که دیدارها در سه چهار هفته ابتدایی خیلی دلچسب نبود که آنهم یک قاعده و کاملا طبیعی است. ما مسابقات باشگاهی را در شرایطی آغاز کردیم که بخش زیادی از سال را به خاطر حضور در رویدادهای مختلف جهانی و آسیایی از دست داده بودیم.
وی تصری کرد: در این شرایط خیلی از تیمها فرصت زیادی برای یارگیری مناسب نداشتند و یا اینکه اصلا فرصتی نبود تا برای برگزاری منظم تر لیگ برتر هماهنگی های لازم انجام شود. با این وجود مسابقات تا اینجا معقول و منطقی پیگیری شده است.
مشحون به برخی برخوردهای انضباطی در جریان نیم فصل نخست مسابقات باشگاهی لیگ برتر اشاره کرد و گفت: شاید تنها نقطه قابل انتقاد نیم فصل نخست همین مسائل بود. در این مورد هم تذکرهای لازم داده شده تا شاید تکرار آن در مراحل بعدی نباشیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال در پایان گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به جرات میگویم اصلا مشخص نیست امسال چه تیمی و از کجا قهرمان است. البته تهرانی یا شهرستانی بودن قهرمان مهم نیست. مهم رقابتی است که تیمها برای رسیدن به این عنوان دارند.
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