عوامفریبی مبارک ادامه دارد/ قاهره برای تظاهرات میلیونی آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در حالی قیام مردمی مصر امروز وارد پانزدهمین روز خود شد تقلای رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک برای کاهش خشم ملت همچنان ادامه دارد.

حسنی مبارک شب گذشته طی نشستی با مسئولان اجرایی و حقوقی مصر دستور داد که درباره حوادث چهارشنبه خونین (13 بهمن) تحقیق شود.

گفتنی است روز چهارشنبه اوباش طرفدار مبارک با شتر و سلاح سرد به معترضین حمله کردند. از ابتدای قیام مردمی مصر تاکنون 300 تن کشته و 5 هزار نفر دیگر زخمی شده اند.

مبارک همچنین دستور داد که کمیته ای قانونی برای بررسی اصلاحات قانون اساسی تشکیل شود. این کمیته ها قرار است از امروز فعالیت خود را آغاز کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از "وائل غنیم" فعال مصری و رئیس منطقه ای شرکت گوگل در خاورمیانه و شمال آفریقا که روز گذشته پس از 12 روز بازداشت آزاد شده بود اعلام کرد: دولت مصر مسئول کشتار معترضین است.

وی ضمن قهرمان توصیف کردن جوانان مصری اظهار داشت: ما صاحبان حق هستیم و جوانان میدان التحریر قهرمان هستند، زیرا در راه تحقق هدفشان ایثار و فداکاری کردند.

غنیم با اشاره به رفتار نامناسب با وی در طول بازداشت خود گفت: چشمان من را در تمام طول 12 روز بازداشت بسته بودند.

عوامفریبی حسنی مبارک در حالی صورت می گیرد که قرار است امروز در سرتاسر مصر تظاهرات میلیونی برپا شود.

شبکه الجزیره در این رابطه گزارش داد: معترضین در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر خود را برای برپایی تظاهرات میلیونی در بعد از ظهر امروز آماده می کنند.