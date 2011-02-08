70 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای آموزشی آذربایجان غربی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، فریبرز اسمعیل‌زاده شامگاه دوشنبه در مراسم بهره برداری از مدرسه10کلاسه روستای یوسف کندی مهاباد با حضور استاندار آذربایجان غربی، با اشاره به بهره برداری از 18واحد آموزشی در آذربایجان غربی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها، 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و 10میلیارد ریال دیگر از محل مشارکت های مردمی و خیران هزینه شده است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه ها، یکصد کلاس درس به مجموع کلاسهای درس مدارس آذربایجان غربی اضافه شد، اظهار داشت: همچنین طی این مدت یک باب سالن ورزشی، زمین چمن فوتبال و پیست دوومیدانی به همراه یک باب سالن چند منظوره و نمازخانه در سطح مدارس استان با مجموع زیربنای 16هزار و 300متر مربع به بهره برداری می رسند.

اسمعیل زاده با اشاره به بهره برداری مدرسه 10کلاسه یوسف کندی مهاباد، خاطرنشان کرد: این واحد آموزشی با زیربنای هزار و 723متر مربع و 10میلیارد ریال اعتبار از محل تخریب و بازسازی اداره کل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

در سفر یک روزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان مهاباد 9 طرح عمرانی، آموزشی و صنعتی با 400 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.