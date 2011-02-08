گریز رژیم مصر از مطالبات مردم/ روزی دیگر برای فریاد علیه مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در گزارشها و اخبار متعددی به تحولات روزهای اخیر در مصر پرداخته است که به برخی از آنها اشاره می شود.

این روزنامه در مطلبی با این عنوان نوشت: این روزها در مصر بازی جدیدی آغاز شده که در آن مخالفان و حکومت فشارهایی را بر یکدیگر وارد می آوردند، رژیم مصر بر لزوم حضور مبارک در دوره انتقالی تاکید دارد و معترضان همچنان راه حلی جز رفتن مبارک از قدرت را تایید نکرده اند.

مردم تحصن کرده در میدان التحریر حتی در این روزها سطح مطالبات خود را افزایش داده و از تقاضا درباره انجام تظاهرات بر لزوم نافرمانی مدنی تاکید کرده اند.

در واشنگتن "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا با اشاره به پیشرفت محسوس در حل بحران سیاسی مصر بر لزوم تداوم گفتگوی دولت مبارک با مخالفان تاکید کرد.

در ریاض هیئت وزیران عربستان سعودی با اشاره به لزوم حفظ ثبات مصر خواستار حل مسالمت آمیز تنشها در این کشور شدند.

در قاهره مبارک بار دیگر با عمر سلیمان" معاون خود و برخی از وزیران درباره اصلاحاتی که وعده آن را داده است گفتگو کرد، مسئله ای که با واکنش مخالفان در میدان التحریر شد و آنان این اقدام مبارک را تحریک آمیز دانستند. این در حالی است که در روزهای اخیر رژیم حاکم سختگیری های خود بر معترضین در میدان التحریر قاهره کاهش داده است و این منطقه به میعادگاه حضور مخالفان مبارک تبدیل شده است.

مردم مصر در روزهای اخیر پلاکاردهای تصاویر و اسامی کشته شدگان اخیر را که آنان را "شهدای انقلاب" می نامند بر معابر نصب کرده و وصیتهای آنان را از بلندگو می خوانند. آنان بر عدم از دست رفتن خون این شهدا تاکید کرده و رفتن مبارک از قدرت را خواسته ای قطعی می دانند.

این در حالی است که احزاب مخالف همچنان تمامی طرحهای رژیم مبارک را رد کرده و حتی پس از مذاکراتی که اخیرا برخی از آنها با رژیم مبارک داشته اند بار دیگر بر لزوم کناره گیری وی از قدرت تاکید کردند. دیروز نیز مذاکرات میان احزاب مخالف و معاون مبارک مسئله جدیدی در بر نداشت و اکثر این احزاب در پی عدم کناره گیری مبارک از این گفتگوها عقب نشینی کردند.

اما امروز قیام ملت مصر وارد پانزدهمین روز خود شد که در آن مقرر است مردم بار دیگر با حضور میلیونی خود در شهرهای مختلف تظاهراتی گسترده علیه مبارک و طرحهای اخیر حکومتی وی برگزار کنند.