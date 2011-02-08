حمل و نقل دام زنده در کرمان ممنوع شد

مهلا ارومیه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: حمل و نقل دام زنده در استان کرمان تا پایان فاز بیست و سوم واکسیناسیون تب برفکی ممنوع است.

وی با تاکید بر رعایت این امر در راستای مبارزه با بیماری تب برفکی تصریح کرد: با توجه به شروع مرحله سوم عملیات اجرایی واکسیناسیون همزمان بر علیه بیماری تب برفکی در جمعیت دام سنگین و سبک استان و بر اساس دستور العمل صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور، حمل نقل دام زنده تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

این مسئول گفت: در زمان انجام عملیات واکسیناسیون همزمان جهت تائید نهایی این فعالیت و صحت انجام کار بایستی از جابجایی و حمل دام در بین دامداری ها جلوگیری کرد.

ارومیه ای خاطرنشان کرد: دامداران بایستی جهت حفظ گله خود از شیوع بیماری ها بویژه تب برفکی که دارای سویه های مختلف بوده و به شدت مسری است، از ورود دام های بدون هویت به دامداری جلوگیری نمایند.

وی گفت: در زمان اعلام منع حمل دام از سوی دامپزشکی با افراد سود جویی که فقط به فکر تامین منافع شخصی خود است و باعث تهدید سلامت جمعیت دامی منطقه می شود برابر قوانین موجود به شدت برخورد خواهد شد.