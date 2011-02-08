برنامه هفته هشتم رقابت های لیگ برتر واترپلو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هفته هشتم دور رفت لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور از روز شنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز می شود و در آخرین دیدار این هفته نیز روز یکشنبه تیم هیئت شنای فارس میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود. برنامه هفته هشتم دور رفت لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور به این شرح است:
شنبه 23 بهمن:
نفت امیدیه – هیئت شنای گیلان
خانه شناگران اصفهان – هیئت شنای خوزستان
دانشگاه آزاد تهران – هیئت شنای زنجان
فولاد ماهان سپاهان – هیئت شنای کرمان
هیئت شنای آذربایجان شرقی – هیئت شنای خراسان رضوی
یکشنبه 24 بهمن:
هیئت شنای فارس – نفت و گاز گچساران
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