رقابت 19 تکواندوکار در مرحله آخر انتخابی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون سه مرحله از رقابتهای انتخابی برگزار شده و قرار است 19 تکواندوکار در مرحله چهارم به رقابت بپردازند. طبق برنامه این نفرات به همراه اعضای تیم ملی در رقابتهای رسمی سال جاری مبارزه کرده و در نهایت 16 تکواندو به اردوی تیم ملی راه پیدا خواهند کرد.

مهران عسگری، میثم باقری، محمد باقری معتمد، حسین تاجیک، حمید رضا بیات، جلال خدامی، داود عبدالرضایی، سجاد مردانی، علیرضا نصر آزادانی، بهنام بیات، کوروش رجلی، یوسف کرمی، سید احسان نقیب زاده، ‌سعید امیری، مسعود حجی زواره، مجید رجبی ، فرشاد فروغی کیا ، فرزاد عبدالهی و یاسین اکبر نتاج نفراتی هستند که روز شنبه به رقابت خواهند پرداخت.

وزن کشی مسابقات بعدازظهر جمعه 22 بهمن ماه در خانه تکواندو انجام می گردد .تیم ملی تکواندو برای حضور در رقابتهای جهانی 2011 کره جنوبی آماده خواهد شد.