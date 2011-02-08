سالانه 500 هزار میلیارد ریال در صنایع کشور هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی رستمی در جلسه تدوین راهکارهای توسعه بخش سرمایه گذاری در آذربایجان غربی افزود: با توجه به تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران موظف شده است سالانه 500 هزار میلیارد ریال از محل ذخیره منابع یارانه ها در بخش صنعت هزینه کند.

وی حمایت از فعالیت های تولیدی با استفاده از فناوری روز را برای توسعه صنعت بسیار مهم دانست و در این راستا برنامه ها و فعالیت های مدون برای سال آتی طراحی شده است.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کمک به توسعه صنعت و ایجاد صنایع جدید از اصلی ترین اهداف سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران است گفت: بهره مندی از برنامه ریزی سازمانی و مشارکت با سرمایه گذاران در مناطق محروم برای توسعه موزون صنعت و ثروت ضروری است.

غلامرضا کرامتی ادامه داد: برای پیشرفت مناطق محروم راهی جز صنعتی سازی نداریم و در این زمینه سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران آمادگی دارد با بخش خصوصی در ایجاد صنایع جدید مشارکت کند.

وی همچنین به نقش مدیریت بخش خصوصی در این همکاری تاکید کرد و بیان داشت: حداکثر ظرف مدت سه سال پس از آغاز به کار تولید، سهم دولت هم به بخش خصوصی واگذار می شود.

نادرقاضی پور، یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران و صنعتگران استان آذربایجانغربی از دولتمردان خواست با توجه به استعدادهای مالی و صنعتی موجود در استان در راستای توسعه این منطقه تلاش بیشتری کنند.

در ادامه این جلسه برخی از صنعتگران و سرمایه گذاران در مورد راهکارهای مشارکت، همکاری و توسعه صنعت در آذربایجان غربی بحث و تبادل نظر کردند.