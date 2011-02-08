مصرف سوخت کرمان روند نزولی یافت

محمد مهدی قرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها میزان مصرف سوخت در استان کرمان کاهش محسوسی یافته است.

وی تصریح کرد: طبق آمار موجود هم اکنون مصرف سوخت در کرمان 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در دی ماه کاهش نشان می دهد.

قرایی ادامه داد: این روند در بهمن ماه نیز ادامه یافته است و مصرف سوخت روند نزولی خود را حفظ کرده است.

وی افزود: کاهش مصرف در بنزین سوپر، بنزین معمولی، گاز مایع، گازوئیل کاملا مشهود است.

این مسئول همچنین از کاهش 37 درصدی استفاده از سوخت سی ان جی در کرمان خبر داد.

قرایی مجموع کاهش مصرف طی دی ماه را در فرآورده های سوختی 31 میلیون لیتر دانست.

وی یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را کاهس قاچاق سوخت دانست.



