ضریب نفوذ تلفن همراه در خراسان رضوی 41 درصد افزایش یافت

علی کارگزار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت خراسان رضوی 32.15 و ضریب نفوذ تلفن همراه استان 41.92 درصد است.

وی در ادامه از واگذاری اینترنت پر سرعت ADSL به تمامی شهروندان خبر داد و اظهارداشت: متقاضیان استفاده از سرویس ADSL می توانند با مراجعه به امور مشترکین مرکز تلفن منطقه خود و یا دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهر، درخواست مربوطه را مطرح، و از خدمات اینترنت پر سرعت، بدون محدودیت دانلود و مشغول شدن خط تلفن خود، بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی گفت: درحال حاضر 59 هزارمشترک ADSL از طریق شرکتهای PAP در این استان، پشتیبانی می شوند.

کارگزار افزود: تعداد مشترکان ADSL مخابرات در حدود پنج هزار و 300 مشترک است و بزودی با نصب و راه اندازی 138 هزار پورت ADSL این مشترکان، افزایش چشم گیری خواهند داشت.

وی با اشاره به وضعیت شبکه دیتا در استان، خاطر نشان کرد: هم اکنون 268 هزار و 863 منصوبه پورت پر سرعت، در استان وجود دارد.

هم اکنون در خراسان رضوی، 10هزار و 410 مشترک دیتا، 159هزار منصوبه پورت دیتا، یک هزار و 220 سایت BTS تلفن همراه، سه هزار و 970 روستای دارای ارتباط و بیش از 20هزار دستگاه تلفن همگانی، مشغول به کار است.