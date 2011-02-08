  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

با حضور رئیس جمهور/

کلنگ پروژه پل خلیج فارس قشم پنجم اسفند به زمین زده می‌شود

کلنگ پروژه پل خلیج فارس قشم پنجم اسفند به زمین زده می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت:گلنگ پروژه پل خلیج فارس که یکی از مهمترین برنامه‌های عمرانی جزیره قشم است پنجم اسفند امسال به زمین زده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موسوی در نمایشگاه عجایب هفتگانه قشم و جشنواره اقوام ایرانی گفت: این برنامه قرار بود روز 18 بهمن ماه اجرا شود اما برای اینکه رئیس جمهوری نیز در این مراسم حضور داشته باشند به روز 5 اسفندماه موکول شد.

وی افزود: 20 سال از تاسیس منطقه آزاد قشم به منظور توسعه صنعت تجارت و گردشگری و از بین بردن محرومیت در جزیره قشم می‌گذرد.

وی ادامه داد: جزیره قشم با 120 هزار نفر جمعیت و وجود بازارهای ارزان می‌تواند برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برنامه‌ریزی کند به همین منظور با برگزاری جشنواره‌های مختلف به معرفی جاذبه‌های گردشگری قشم می‌پردازد.

وی افزود: از هم اکنون تا ایام نوروز هر 15 روز یک برنامه ویژه برای مسافران و مردم جزیره برگزار می‌کنیم.

نمایشگاه عجایب هفتگانه جزیره قشم و جشنواره اقوام ایرانی شب گذشته 18 بهمن ماه در جزیره قشم گشایش یافت.

این جشنواره که با حضور سازمانهای میراث فرهنگی استانها و فعالان صنعت گردشگری جزیره قشم برگزار شد تا روز 21 بهمن ماه ادامه دارد.

در جشنواره اقوام ایرانی سازمان‌های میراث فرهنگی استان‌ها با ارایه بروشورهای تبلیغاتی از جاذبه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و نمایش و فروش صنایع دستی، همچنین با برگزاری برخی از رسم و رسوم محلی به معرفی این جاذبه‌ها می‌پردازند.

کد مطلب 1248699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها