عبدالمجید حسینی راد، دبیر بخش همایش سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مورد حضور مهمانان خارجی در این برنامه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون تعداد مقاله‌ها، مهمانان خارجی و داخلی مشخص شده است.

وی افزود: ما از سه مهمان خارجی دعوت کرده بودیم که هر سه آنها برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند اما چند روز قبل یکی از آنها به دلیل بروز مشکلات شخصی اعلام انصراف کرد.

حسینی‌راد در مورد دو سخنران خارجی همایش عنوان کرد: یکی از سخنران‌ها، کارشناس هنر معاصر از آمریکا است و سخنران بعدی "جان لند" نام دارد که کارشناس کاریکاتور است. هر دوی آنها قرار است با موضوع خلاقیت هنر و با توجه به زمینه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، سخنرانی کنند.

همایش سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 25 و 26 بهمن در موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود.