به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر طی روزهای پنجم و ششم اسفندماه در ارومیه برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات تا کنون تیم هایی از 15 کشور اعلام آمادگی کرده اند.

روز گذشته کشورهای گرجستان و هند با ارسال نمابرهای جداگانه ای برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. پیش از این کشورهای اردن، عراق، افغانستان، آذربایجان، کره، ‌روسیه، ارمنستان، فرانسه (در بخش بانوان)، صربستان، مجارستان، بحرین، داغستان و تاجیکستان برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند.

در این بین تیم هند درخواست برپایی یک اردوی 15 روزه با تیمهای باشگاهی ایران را نیز دارد که این امر منوط به موافقت کمیته المپیک این کشور است. امتیاز کسب شده در رقابتهای بین المللی جام فجر به عنوان یکی از رقابتهای معتبر در ارتقاء رنکینگ تکواندوکاران در فدراسیون جهانی تاثر دارد.