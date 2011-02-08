احتمال بروز سیل مجدد در کرمان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بنا به پیش بینی اداره کل هواشناسی کرمان از روز چهارشنبه هفته جاری تا روز شنبه به دلیل ورود سامانه بارشی بار دیگر احتمال بروز سیلاب در کرمان شدت گرفت.

با ورود این سامانه بارشها از فردا آغاز خواهد شد و به تدریج مناطق شمالی و غربی کرمان و درنهایت کل استان را فرا خواهد گرفت.

اداره هواشناسی کرمان با اشاره به شدت بارشها نسبت به آبگرفتگی شدید و بروز سیلاب در استان کرمان هشدار داد.

این درحالی است که به دلیل بروز سیلاب طی هفته گذشته در استان کرمان شش نفر کشته و بیش از شش هزار خانه نیز تخریب شد.

طبق اعلام اداره هواشناسی میزان بارندگی هفته گذشته از مجموع بارندگی سال گذشته بیشتر بوده است.

