به گزارش خبرنگار مهر، هنوز خاطر فوتبالدوستان از آنچه در جام ملت‌های 2011 آسیا گذشت مکدر است و شکست تلخ تیم ملی مقابل کره جنوبی را فراموش نکرده‌اند. تیم ملی با گذشت 18 روز از شب تلخ دوحه باید در دیداری دوستانه به مصاف روسیه برود.

بازی دوستانه اجباری

این بازی تدارکاتی که از مدت‌ها قبل با روس‌ها هماهنگ شده بود، باید برگزار شود و در غیر اینصورت فدراسیون فوتبال ایران با جرایمی روبه‌رو خواهد شد. به همین خاطر مسئولان فدراسیون فوتبال ناچار شدند تیم را بدون سرمربی با هدایت گروهی سه نفر متشکل از علیرضا منصوریان، کریم باقری و منصور رشیدی عازم ابوظبی و دیدار با روسیه کنند.

متهمان اصلی غایب هستند!

لشگر نصف و نیمه تیم ملی البته بخشی از متهمان اصلی ناکامی در جام ملت‌های آسیا را در سفر به امارات به همراه نخواهد داشت. جواد نکونام و مسعود شجاعی که پس از جام ملت ها مورد انتقادات بسیاری قرار گرفتند، با درخواست باشگاه اوساسونا در اسپانیا ماندند تا این بار تماشاگر رقابت تیم ملی باشند. باید دید تیم ملی در غیاب این دو بازیکن راه به جایی می برد یا اینکه بازهم دست خالی میدان را ترک می کند.

بازی با تیم دوازدهم فیفا که مهمترین افتخارتش چهارمی جام جهانی است

تیم ملی روسیه که در آخرین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال رده دوازدهم را در اختیار دارد، با هدایت دیک اددوکات هلندی به مصاف تیم ملی کشورمان خواهد آمد. این تیم با هدایت گاس هیدینک هلندی از راهیابی به جام جهانی 2010 بازماند اما در رقابت‌های یورو 2008 درخششی خیره کننده داشت. تیم ملی روسیه که تجربه 9 بار حضور در جام جهانی را دارد، در سال 1966 به عنوان چهارم جام جهانی دست یافت که این مهمترین افتخار روس‌ها در فوتبال است. این تیم در سال 1960 به عنوان قهرمانی مسابقات جام ملت‌های اروپا دست یافته و در سال‌های 1964، 1972 و 1988 نیز به عنوان دوم این رقابت‌ها رسیده است.

همیشه بازنده مقابل روس‌ها

تیم ملی فوتبال کشورمان تا به امروز پنج بار مقابل تیم ملی شوروی بازی کرده است که در هر بازی شکست نصیب ملی پوشان فوتبال ایران شده است.

در زیر اشاره ای گذرا به دیدارهای ایران و شوروی یا همان روسیه امروز خواهیم داشت:

بازی شماره یک - 25/7/1976

* شوروی 2 - ایران یک ( مسابقات فوتبال المپیک مونترال)

گل‌ها: الکساندر مینایف (40) و ویکتور ژیاگینتسوف (67) برای شوروی و پرویز قلیچ خانی (82 - پنالتی) برای ایران

بازی شماره 2 - 6/9/1978

* ایران صفر - شوروی یک، ورزشگاه آزادی تهران (دیدار دوستانه)

گل: واگیز خیدیاتولین (17)

بازی شماره 3 - 28/1/1985

* شوروی 2 - ایران صفر (جام جواهر لعل نهرو هند)

گل‌ها: آندری زیگمانتوویچ (52) و اولگ پروتاسوف (73)

بازی شماره 4 - 18/2/1990

* ایران صفر - شوروی یک، ورزشگاه آزادی (دیدار دوستانه)

گل: زازا رویشویلی

بازی شماره 5 - 20/2/1990

* ایران صفر - شوروی یک، ورزشگاه آزادی (دیدار دوستانه)

گل: الکساندر موستووی

بازی زیر نگاه تیزبین "کرش"

بالاخره مسئولان فدراسیون فوتبال از گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان رونمایی کردند و با ورود "کارلوس کرش" به ایران مشخص شد او برای هدایت تیم ملی در سه سال آینده انتخاب شده است. این مربی پرتغالی چه با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به توافق برسد و چه نرسد، تیم ملی در بازی فردا مقابل روسیه بدون سرمربی خواهد بود اما در صورت توافق برای حضور در تیم ملی ایران، کرش فردا تماشاگر ویژه دیدار شاگردانش آینده‌اش مقابل روسیه خواهد بود.

بازهم یک دیدار دوستانه در خارج از کشور

تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت. بازی با تیم دوازدهم رده بندی فیفا به خودی خود اتفاق خوبی برای فوتبال ایران است همانند بازی با برزیل که بدون شک بهترین دیدار تدارکاتی تاریخ فوتبال ایران تا به امروز بوده است.

اینکه تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های برتر دنیا بازی می کند، خیلی خوب است اما ظاهرا برگزاری بازی در ابوظبی و امارات برای مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به یک عادت تبدیل شده است. تیم ملی فوتبال کشورمان طی یکسال گذشته 6 دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های ارمنستان، چین، کره جنوبی، برزیل، قطر و آنگولا برگزار کرده که تمامی آنها در خارج از کشور برگزار شده است.

ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی که فردا شب میزبان دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل روسیه خواهد بود، طی یکسال گذشته بیشتر از ورزشگاه آزادی پذیرای ملی پوشان فوتبال ایران بوده که این در نوع خود اتفاقی عجیب و قابل توجه است!

روسیه با ستاره‌هایش مقابل ایران

چندی پیش سایت اسپورت 360 در خبری با اشاره به دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل روسیه اعلام کرده بود، تیم ملی روسیه با ستاره هایی چون "آندری آرشاوین"، "ایگور آکینفیف" و "رومن پاولیوچنکو" به مصاف تیم ایران خواهد آمد. با این شرایط باید منتظر رویارویی ملی پوشان ایران با این بازیکنان شاخص باشیم که می تواند بازی فردا شب دو تیم را جذاب و تماشایی کند.