سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کامکس در مشهد مقدس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد مقدس، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین های اداری و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و تکنولوژی ارتباطات دوشنبه شب با حضور اعضای هیئت رئیسه نظام صنفی رایانه ای کشور و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گشایش یافت.

عیسی نجفی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: 160 شرکت داخلی و خارجی از استانهای تهران، اصفهان، یزد، مازندران، قم، خراسان رضوی و شمالی و کشورهای تایوان، مالزی، ژاپن و کره جنوبی آخرین دستاوردهای فناوری خود را در کامکس سیزدهم به معرض نمایش گذاشتند.

وی افزود: سخت افزار، نرم افزار، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای خارجی، نصب و راه اندازی سیستم های الکترونیکی، سیستم های اتوماسیون دانشگاهی، تکنولوژی و تجهیزات ماهواره ای و صنایع مخابرات بخشی از فعالیت های شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی مشهد است.

عضو هیئت رئیسه نظام صنفی رایانه ای کشور افزود: علاقمندان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همه روزه از ساعت 16 تا 22 روز 22 بهمن ماه می توانند جهت بازدید از تازه های حوزه آی تی و آی سی تی از محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد مقدس دیدن کنند.