۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعطای بلیت رایگان سفر به دارندگان نام روح الله و متولدین 22 بهمن

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت: به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دارندگان نام روح الله و متولدین روز 22 بهمن در این روز بلیت رایگان سفر دریافت خواهند کرد.

ولی آذروش با اعلام مطلب به خبرنگار مهر گفت: پیرو دستور و تاکیدات شهردار تهران در خصوص گرامیداشت ویژه ایام الله دهه مبارک فجر به تمام متولدین روز 22 بهمن و همچنین دارندگان نام مقدس روح الله بلیت رایگان سفر به هر نقطه از کشور اهدا می گردد.

وی افزود: مهمترین هدف ما از این اقدام زنده نگه داشتن یاد و خاطره قیام مردمی حضرت امام (ره) و شهدای آن دوران است.

آذروش گفت: همــزمان با سالگرد این روز فرخنده و مبارک جشنهای شادی و سرور نیز در سطح پایانه ها برگزار خواهد شد.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران افزود: برای دریافت بلیت رایگان سفر همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار الزامی است.

