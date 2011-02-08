کوچکتر شدن مغز انسانها را هوشمندتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه میسوری معتقدند روند تکامل باعث شده مغز انسان برای کارامد تر شدن کوچکتر شود. مقایسه حیوانات خانگی با همسانان وحشی و آزادشان نیز نشان می دهد این پدیده در میان حیوانات خانگی نیز رواج دارد.

پدیده کوچکتر شدن مغز انسان طی 30 هزار سال گذشته دانشمندانی را که این پدیده را نشانه ای بر کم هوشتر شدن انسان نمی دانند و بالعکس آن را عاملی برای افزایش کارایی مغز می دانند، دچار سردرگمی کرده است.

متوسط ابعاد مغز انسانهای مدرن، هوموسپیانها در این دوره زمانی از هزار و 500 سانتیمتر مکعب به هزار و 359 سانتیمتر مکعب کاهش پیدا کرده است. این محاسبات با استفاده از اندازه گیری حجم جمجمه هایی که در اروپا، خاورمیانه و آسیا کشف شده اند، به دست آمده است.

برخی از انسان شناسان این کوچک شدن را امری عادی می دانند زیرا به اعتقاد آنها هرچه ابعاد بدن انسانها بزرگتر باشد، مغز برای کنترل اندامهای آن به ماده خاکستری بیشتری نیاز خواهد داشت از این رو نئاندرتالها که اجداد انسانهای مدرن به شمار می روند از جمجمه های بزرگتری برخوردار بوده اند.

محققان با مطالعه بر روی روند تکامل ابعاد جمجمه ها با سن 1.9 میلیون تا 10 هزار میلیون سال بر اساس معیار تراکم جمعیت دریافتند هرچه میزان فشردگی جمعیت افزایش پیدا می کند، ابعاد مغز انسان نیز کاهش پیدا می کند از این رو دانشمندان بر این باورند که با ظهور جوامع پیچیده مغز انسانها کوچکتر شده است زیرا انسانها دیگر نیازی نداشته اند تا برای بقا از هوش زیادی بهره ببرند.

بر اساس گزارش نیوساسنتیست، این به آن معنی نیست که انسانهای مدرن نسبت به انسانهای ما قبل تاریخ کم هوش تر اند، بلکه صرفا متفاوتند و از نوع پیچیده تر و متفاوت تری نسبت به اجداد خود برخوردارند. پدیده ای که در میان حیوانات خانگی نیز به چشم می خورد برای مثال سگهای هاسکی نسبت به گرگها از مغز کوچکتری برخوردارند اما از آنها باهوشتر و پیچیده ترند زیرا می توانند علائم ارتباطی انسانها را درک کرده و با کودکان رفتاری متناسب با آنها از خود نشان دهند.