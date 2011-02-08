"مهر" خبرگزاری دلسوز نظام است / رسانه ها در آگاهی بخشی موثرند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر به همراه هیئتی، از خبرگزاری مهر نمایندگی آذربایجان غربی در ارومیه در راستای توسعه همکاریها و تعاملات خبری همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با بیان اینکه خبرگزاری مهر با دلسوزی و کمک به نظام با اطلاع رسانی دقیق درعرصه خبری کشور فعالیت می کند، افزود: در این راستا خبرگزاری مهر رسانه ای موفق و متعهد به آرمانهای نظام انقلاب اسلامی ایران بوده که با انتشار گزارشات، تحلیلهای موضوعی و اخبار کامل از وقایع و عملکرد دولتمردان و نظام در زمینه رفع مسائل، مشکلات مردم و ارائه خدمات دولتمردان صادقانه تلاش می کند.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در جریان این بازدید ضمن آشنایی با روند اطلاع رسانی این دفتر خبری در استان، اظهار داشت: عملکرد رسانه ها و مطبوعات کشور در حال حاضر در زمینه آگاهی بخشی به مردم موثر بوده و اطلاعات بروز و دقیق متناسب با نیاز اقشار مختلف در اختیار آنها قرار می دهند.

خبرگزاری مهر آذربایجان غربی با نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل و مشکلات شهر ارومیه و آذربایجان غربی گفتگویی مشروح داشت.