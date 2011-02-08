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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

5 هزار واحد مسکونی در کرمان طی سال جاری به بهره برداری می رسد

5 هزار واحد مسکونی در کرمان طی سال جاری به بهره برداری می رسد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کرمان از بهره برداری پنج هزار واحد مسکونی طی سال جاری در کرمان خبر داد.

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در قالب طرح مسکن مهر و سایر طرحهای حمایتی در ساخت مسکن در سال جاری پنج هزار واحد مسکونی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در سال جاری شاهد افزایش چشمگیر پروژه های مسکن مهر هستیم بگونه ای که در سال گذشته پنج هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت بود اما هم اکنون این تعداد به 31 هزار و 500 واحد مسکونی مهر رسیده است.

رضایی مسئول افزود: شاخص جذب تسهیلات از 30 میلیارد تومان در سال گذشته به 250 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

وی اضافه کرد: بخشی از تعهدات سال 90 استان کرمان نیز در سال جاری انجام شده است.

وی همچنین از ساخت هفت بیمارستان در مناطق مختلف استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این مراکز درمانی با پیشرفت فیزیکی مطلوب درحال احداث هستند.

کد مطلب 1248713

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