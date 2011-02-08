مسجد پایگاهی امن برای سازماندهی مردم و انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری شامگاه دوشنبه در دیدار اعضای کمیته مساجد ستاد دهه فجر با اشاره به اینکه پایگاه اصلی انقلاب اسلامی دلهای مردم بود و تا در دلها شکل نگرفت جنبه خارجی پیدا نکرد، گفت: مساجد، حوزههای علمیه و دانشگاهها پایگاههای اساسی انقلاب بودند.
وی در ادامه تأکید کرد: مساجد مرجع و محل امنی برای سازماندهی برنامههای مردم و انقلاب است و این هم به خاطر سابقه دیرینه فرهنگ دینی ماست.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حوزهها نیز با استفاده از سنگر مساجد کار تبلیغ را به خوبی انجام دادند، ابراز داشت: دانشجویان هم چه در داخل و چه خارج کشور همراه امام بودند و در جهت سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب تلاش چشمگیری انجام دادند.
تاکید بر ظرفیت بالای مساجد
حسینی بوشهری در ادامه مسجد را دارای ظرفیت بالایی دانست و اظهار داشت: وقتی صحبت مسجد به میان میآید کار جذب اقشار مردم به ویژه نسل جوان مطرح میشود، بنابراین ظرفیت کامل در اختیار متولیان فرهنگی است.
امام جمعه موقت قم با تأکید بر اینکه باید متناسب با شرایط زمان اقدام کرد و فرصتها را پیش برد، گفت: دفتر و دولتی سر کار است که با آغوش باز از مسایل فرهنگی استقبال میکند اما متأسفانه در این حوزه کاری درخور آنچه رهبری میخواهند انجام نشده است، با اینکه کارهای خوبی در کشور در حال انجام است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه امروز دشمن از هر سو برای براندازی نظام ناامید شده است، عنوان کرد: دشمن در کار فرهنگی با امکانات تبلیغاتی جهانی جلوداری میکند، یکی از ویژگیهای کار فرهنگی نامحسوس بودن آن است، همانطور که آثار کار دشمن نیز نامحسوس است.
وی تأکید کرد: دشمن مدتها در حال تحمیل فرهنگی است و اینها را گاهی در رفتار نسل جوان مشاهده میکنیم.
توانمندیهای مساجد باید شناسایی شود
حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم شناسایی توانمندی مساجد تأکید و عنوان کرد: باید کانونهای مساجد هدفمند و جهتدار و نتیجهبخش در راستای توسعه فرهنگی کشور پیش بروند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه روشها باید با نوآوری همراه باشد، گفت: روشهای دشمن نو به نو شده است، اگر آن روز سخنران مذهبی ما تأثیرگذار بود اما امروز تنها یکی از قدرتها برای جذب مخاطب است.
وی بر لزوم ایجاد جاذبه در مساجد برای نسل جوان تأکید کرد و ابراز داشت: ایجاد جذابیتها امروز در مساجد بخشینگری است اما دغدغه نسل جوان اشتغال است که اگر دغدغه فرهنگی ما با سایر مسایل جامعه ارتباط نداشته باشد بخشینگری میشود.
حسینی بوشهری افزود: اگر مراکز فرهنگی با مراکز اقتصادی که با معاش جامعه سر و کار دارند ارتباط برقرار کنند مؤثر خواهد بود.
وی در پایان گفت: اگر فرهنگ جامعه آسیبپذیر شود در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورایعالی حوزه علمیه قم با تأکید بر نقش فرهنگی مساجد بیان داشت: مسجد پایگاهی امن برای سازماندهی مردم و انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری شامگاه دوشنبه در دیدار اعضای کمیته مساجد ستاد دهه فجر با اشاره به اینکه پایگاه اصلی انقلاب اسلامی دلهای مردم بود و تا در دلها شکل نگرفت جنبه خارجی پیدا نکرد، گفت: مساجد، حوزههای علمیه و دانشگاهها پایگاههای اساسی انقلاب بودند.
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