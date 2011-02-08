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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

جای معماری اسلامی در بناهای شهر مذهبی مشهد خالی است

جای معماری اسلامی در بناهای شهر مذهبی مشهد خالی است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه جای معماری اسلامی در بناهای شهر مذهبی مشهد خالی است.

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان اینکه معماری اسلامی در میان معماری های ایرانی رو به فراموشی نهاده است، ابراز داشت: جای خالی معماری اسلامی در بناهای امروزی ما به خوبی احساس می شود و این خود زنگ خطری جدی است.

وی ادامه داد: فضای معنوی حرم امام رضا(ع) و نوع معماری ممتاز و منحصر به فرد آن، بهترین الهام برای بناهای جدید در کشورمان است.

وی معماری بارگاه منور ثامن الحجج(ع) را رجعتی دوباره به آنچه که مدت ها است آن را فراموش کرده ایم خواند و ابراز داشت: توجه به این نوع بنا و معماری راهی برای بازگشت به معماری اسلامی - ایرانی و اصالت فرهنگی مان است.
 

کد مطلب 1248719

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