استانداری خراسان شمالی از فیبر نوری بهر ه مند شد

به گزارش خبرنگار مهر درب جنورد، ابوطالب شفقت صبح سه شنبه در مراسم افتتاح فیبر نوری استانداری خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان تامین اعتبار هزینه های زیر ساختی استان در راستای تحقق دولت الکترونیک بود که 110 میلیارد ریال برای دفاتر پیش خوان، پست بانک، زیر ساخت های فناوری اطلاعات، بهرمندی از فیبر نوری و خدمات دولت الکترونیک به استان اختصاص یافت.

شفقت تصریح کرد: از این میزان اعتبار 80 میلیارد ریال برای بهرمندی حوزه شهری از امکانات فوق اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: برای بهره مندی استانداری استان از فیبر نوری نیز 850 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اضافه کرد: تنها هشت دستگاه استان از فیبر نوری بهرمند هستند و سایر ادارات استان از امکانات فیبر نوری بهرمند نیستند و با مشکلاتی نظیر تاخیر در اطلاع رسانی و اتلاف وقت مواجه می شوند.