اعتراض تهران به پخش فیلم ضد ایرانی در کانادا / عبدالله گل به تهران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با چگونگی اعلام اعتراض جمهوری اسلامی ایران به پخش فیلم ضد ایرانی ایران یوم در کانادا که با حضور وزیر فرهنگ این کشور صورت گرفته است، گفت: فیلمی که تهیه شده و در کانادا اصرار به پخش آن دارند در واکنش به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ماست که در چارچوب حقوق اساسی ملت ایران است و این موجب ناخشنودی برخی کشورهای غربی شده است.

وی با بیان اینکه برخی کشورها برای جلوگیری از حرکت جمهوری اسلامی ایران دست به هر کاری می زنند خاطر نشان کرد: این کشورها حتی از بکارگیری ابزار هنری برای ایجاد فضای مصنوعی و غیر واقعی علیه ایران استفاده می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه خطاب به دولتمردان کانادا گفت: باید این کشورها مسیر اشتباه خود را اصلاح کنند و افکار عمومی فریب مسائل جعلی را نخواهند خود و این کشورها باید به جای اقدامات غیر منطقی به حقوق کشورها احترام بگذارند.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: کشورهایی که عضو ان پی تی هستند بر اساس تعهداتی که دارند از حقوقی برخوردارند و اقدامات در جهت محدود کردن کشورها در حقوقشان اثر منفی خواهد داشت.

خبرنگار مهر از مهمانپرست پرسید آیا در نشست ایران با گروه وین در حاشیه اجلاس استانبول با کشورهای 1+5 نشانه هایی از اجرای بیانیه تهران در طرف مقابل دیده شد، که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره تصریح کرد: در حاشیه نشست استانبول در خصوص تبادل سوخت با گروه وین آمادگی کشور برای مبادله سوخت در چارچوب بیانیه تهران اعلام کردیم هر چند که فعالیت خود را نیز ادامه می دهیم و برای تامین نیاز خود زمان را از دست نخواهیم داد.

خبرنگار مهر، همچنین از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد شنیده شده است که در جشن نوروز که در ایران برگزار خواهد شد قرار است از کشورهای 1+5 نیز برای حضور در آن دعوت شود که مهمانپرست در این باره گفت: امسال مراسم جهانی جشن نوروز در ابعاد وسیع تر و با حضور مهمانان بیشتری برگزار می شود و سعی می کنیم این حادثه طبیعی را که مورد توجه همه کشورهاست و در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده را در شان خود برگزار کنیم.

وی در عین حال گفت: ارتباط این جشن با گروه 1+5 را متوجه نشدیم که دوستان توضیح خواهند داد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی خبر داد که عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به زودی به تهران سفر می کند.