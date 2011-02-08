انقلاب اسلامی روح رهایی از وابستگی و پیشرفت را در ملت ایران دمید

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاد دانشگاهی در بیانیه ای به مناسبت سی و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد: انقلاب اسلامی ایران ثمره خون های پاک بهترین فرزندان این مرز و بوم اسلامی و به اذعان دوست و دشمن و شهادت تاریخ، نقطه عطفی غیرقابل انکار در تاریخ اسلام پس از غیبت کبرای امام عصر (عج) است انقلابی که می‌توان گفت در تحقق آن همه آزادیخواهان و مجاهدان راه اسلام ناب محمدی (ص) سهیم بوده و در استقرار حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) که سلسله جنبان این حرکت الهی مبتنی بر آموزه های قرآن و ائمه معصومین (ع) بود، نقش ایفا کرده‌اند.

انقلاب اسلامی مردم ایران که روحیه ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار و تلاش برای استقرار احکام اسلام را از سی و دو سال پیش در بین مسلمانان جهان احیا کرد و الهام بخش مبارزات ملت مظلوم فلسطین و لبنان در سال های گذشته بوده است، امروز نیز در قیام مردم مسلمان مصر ، تونس ، یمن و ... علیه حاکمان ظالم و مستکبر خویش نقش اساسی دارد.

این انقلاب اسلامی ایران بود که روح معنویت، تلاش مجاهدانه، رهایی از وابستگی و پیشرفت در تمامی عرصه ها را در کالبد ملت مسلمان ایران دمید و امروز با گذشت سه دهه، همگان موفقیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف را در عرصه‌های داخلی و جهانی به نظاره نشسته اند.

جهاد دانشگاهی در این بیانیه آورده است: ملت عزیز و سربلند ایران اسلامی نیز در طول این سالیان همواره شکرگزار این نعمت بی‌بدیل پروردگار بوده و هست و با حضور در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، وفاداری و پایبندی خویش به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی را نشان داده و در دفاع از این ارزشها تا پای جان ایستاده است.

در آستانه سی و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جهادگران دانشگاهی بار دیگر بر حفظ و حراست از مبانی، آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید ورزیده و ضمن تجدید میثاق با امام خمینی (ره) و رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته) و ادای احترام به مقام شامخ همه شهدای راه اسلام و انقلاب، اعلام می‌دارند در راه اعتلای میهن اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد و با افتخار در کنار سایر اقشار مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن حضور خواهند یافت.