زمین ساخت 1.1 میلیون واحد مسکن مهر تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عسگری صبح سه شنبه در نشست تعاون گلستان اظهار داشت: حدود یک میلیون و 500 هزار نفر از ثبت نام شدگان مسکن مهر کشور یعنی 60 درصد آنها واجد شرایط شناخته شده اند.

وی ادامه داد: بناست این تعداد در ساخت و تکمیل پروژه های مسکن مهر در قالب کار گروهی نه تعاونی اقدام کنند.



وی افزود: تاکنون حدود یک میلیون نفر، مرحله پی سازی و 600 هزار نفر، اسکلت پروژه ها را از طریق تعاونی ها تمام کرده اند اما در قالب گروهی هنوز اقدامی انجام نشده است.



مدیر پروژه های مسکن مهر وزارت تعاون همچنین گفت: در دولت نهم اغلب مشکلات این پروژه نظیر معارضات زمین و بانکها حل شده و رویکرد نسبتا خوبی در این زمینه فراهم شده است.



عسگری با تاکید بر اینکه مبالغ آورده اعضا از موارد مهمی است که باید توسط مدیران عامل تعاونی ها توجه شود، اظهار داشت: دارابودن کارت سهامداری توسط اعضا، انعقاد قرارداد بین تعاونی و اعضا، ارائه اساسنامه جدید، برگزاری مجامع و تکمیل سامانه خود اظهاری نظارت از مواردی است که باید توسط مدیران عامل تعاونی های مسکن مهر توجه شود.



وی ادامه داد: مدیران عامل تعاونی ها باید به گونه ای در این پروژه ها مدیریت کنند که این اقدامات ترویج یابد و از رسانه ها برای معرفی فعالیتها دعوت شود.



مشاور وزیر تعاون، ضمن اشاره به اینکه وزارتخانه برای ترویج این پروژه ها اعتباری در اختیار ندارد، بر ترویج فعالیتهای این بخش و نظارت عمومی و تخصصی بر کار توسط مدیران عامل تعاونی ها تاکید کرد.



عسگری افزود: وزارت تعاون در نظارت، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی مدیران عامل تعاونی ها وظایفی بر عهده دارد و اقداماتی که تاکنون انجام شده جای تقدیر دارد.



وی، مدیران تعاونی های مسکن را، حامی اعضا دانست و گفت: تشکیل وزارت تعاون در جهت بکارگیری افراد کم بضاعت و استفاده از تجربه و تحصیلات آنان با رویکرد اقتصاد اسلامی و عدالت بوده است.