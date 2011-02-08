۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه به شبکه سراسری برق متصل شد

زنجان - خبرگزاری مهر: واحد سوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه با ظرفیت 162 مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه در ردیف پروژه های فاز دوم طرح شش هزار مگاوات نیروگاه های گازی محسوب می شود و بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار برای احداث بخش گاز آن در نظر گرفته شده است.
 
واحد نخست بخش گاز این نیروگاه شهریور ماه و واحد دوم آن آذر ماه سال جاری وارد مدار شده بود و طبق برنامه از پیش تعیین شده، واحد سوم آن نیز وارد مدار شبکه سراسری شد.
 
افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و شبکه سراسری، ‌پاسخ به نیاز روز افزون مصرف برق ناشی از گسترش صنایع در منطقه، توسعه کشاورزی و مصارف عمومی و خانگی و اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم استان از جمله اهداف احداث این نیروگاه سیکل ترکیبی در زنجان محسوب می شود.
 
نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه در کیلومتر 25 بزرگراه زنجان- قزوین واقع در اراضی روستای سرخه دیزج، در چهار واحد گازی 162 مگاواتی و دو واحد 160 مگاواتی بخار با ظرفیت اسمی هزار مگاوات در حال احداث است.
