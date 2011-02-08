31 تعاونی مسکن مهر در گلستان فعالیت دارد

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حدود 200 واحد مسکونی در سایت تقی آباد توسط تعاونگران ساخته شد که آماده بهره برداری است.

وی با اشاره به تعهد اشتغال این اداره کل خاطرنشان کرد: تعهد بخش تعاون استان در بحث ایجاد فرصتهای شغلی یکهزار و 670 نفر بوده که با تلاش این مجموعه، تاکنون یکهزار و 997 فرصت شغلی در بخش تعاون استان ایجاد شده است که بیش از صد درصد تعهدات این بخش است.

وی همچنین با اشاره به تعاونی های بانوان استان ، اذعان داشت: استان گلستان با داشتن یکهزار و 458 تعاونی بانوان در سطح کشور رتبه نخست را دارد.

سرپرست اداره کل تعاون استان گلستان گفت: فعالیتهای این نهاد با دو هدف گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال برای جامعه بوده که مهمترین راهبردهای وزارت تعاون نیز محسوب می شود.

ابراهیمی افزود: استان گلستان در بخش تعاونی های ثبت شده در سال 89 با 588 تعاونی رتبه نخست را در کشور داراست.



وی اذعان داشت: با ثبت این تعداد تعاونی، مجموع تعاونی های ثبت شده استان در طی دولت نهم به چهار هزار و 654 تعاونی رسیده است.