ظرفیت آب شرب شهر الوان افزایش یافت

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول، اظهار داشت: با توجه به ضرورت تامین آب شرب مناطق محروم، طرح تامین آب شهر الوان و روستاهای مجاور در دستور کار شرکت آبفا خوزستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این طرح برای تامین آب شهر الوان تا افق سال 1405 پیش بینی شده به عملیات اجرایی احداث مخزن ذخیره اشاره کرد و اظهار داشت: دومین مخزن دوهزار و 500 مترمکعبی الوان با هدف ذخیره و تامین آب شرب شهر و روستاهای اطراف و اتاق دیزل ژنراتور در زمینی به مساحت 1.4 هکتار احداث شد.



رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب خوزستان تاکید کرد: با احداث تاسیسات و دو واحد مخزن ذخیره در شهر الوان امکان تامین دوهزار و500 متر مکعب آب در شبانه ‌روز در این شهر فراهم شد.



وی اعتبار هزینه شده این طرح را بالغ بر 5.8 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: با بهره‌ برداری از این طرح تمام مناطق شهر الوان و از فشار آب مناسب و یکسان برخوردار شدند همچنین آب مورد نیاز شش روستای تابعه شهر الوان و بهره‌ برداری از مخازن ذخیره، امکان تامین و نگهداری آب مورد نیاز این شهر در شبانه ‌روز فراهم شد.



پویا ویژگی مهم این طرح را تامین حجم مورد نیاز ذخیره آب برای مصارف حداکثری ساعتی در زمان پیک مصرف، تامین آب مورد نیاز برای مصارف اضطراری از جمله آتش نشانی و افزایش فشار آب مورد نیاز به منظور ارسال به شبکه توزیع شهر الوان، شش روستای مجاور و شرکت نفت عنوان کرد.