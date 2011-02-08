لوح تقدیر انتخاب تهران به عنوان یکی از 5 شهر برتر دنیا تقدیم قالیباف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران که با حضور شهردار و معاونان شهرداری تهران برگزار شد، فیلم کوتاهی از حضور نماینده شهرداری تهران برای کسب جایزه شهر برتر در توسعه حمل و نقل عمومی در سال 2011 که در واشنگتن به نمایش درآمد و همچنین بخشهایی از سخنرانی دکتر قالیباف در این مراسم که از طریق ویدئو کنفرانس صورت گرفته بود، پخش شد.

بر این اساس بخشهایی از بازتاب خبری این افتخار مدیریت شهری تهران در رسانه های داخلی و خارجی نمایش داده شد که در نهایت مورد تشویق اعضای شورای شهر قرار گرفت.

علیرضا دبیر در جلسه امروز شورا در مورد برگزاری مراسم انتخاب شهرهای برتر جهان در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی گفت: تهران به لحاظ توسعه خطوط مترو، بی آرتی، مدیریت ترافیک و همچنین دوچرخه سواری مورد توجه ویژه در این کنفرانس قرار گرفت و توانست به عنوان یکی از 5 شهر برتر جهان انتخاب شود.

وی تاکید کرد: انتخاب تهران جزو 5 شهر برتر در حوزه حمل و نقل عمومی به این معنی نبوده که تهران جزو توسعه یافته ترین شهرها در حوزه حمل و نقل عمومی است بلکه عملکرد خوب، پیشرفتها و توسعه هایی که طی سالهای اخیر در این حوزه کسب شد سبب شد که تهران در بین شهرهای دنیا برگزیده شود.

دبیر افزود: در این کنفرانس به عنوان نماینده تهران در مورد اقدامات صورت گرفته و تلا شهای مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی گزارشهایی ارائه دادم و همچنین افق و برنامه های توسعه حمل و نقل را بر اساس طرح جامع تا سال 2025 نیز شرح دادم که مجموعه این برنامه ها برای حاضران بسیار قابل توجه و تامل بود.

وی خاطر نشان کرد: توسعه دوچرخه سواری در منطقه 8 و اقداماتی که برای نهادینه کردن فرهنگ دوچرخه سورای در شهر انجام شده بسیار مورد توجه متخصصان و کارشناسان این کنفرانس قرار گرفت که امیدواریم این روند طی سالهای آتی نیز همچنان با سرعت و بدون وقفه ادامه یابد.

دبیر با اشاره به اینکه دراین همایش مقالات زیادی در مورد تاثیر حمل و نقل عمومی بر آب و هوا، اعصاب و روان، منابع انرژی، کیفیت زندگی و... ارائه شد، گفت: در تمامی مقالات ارائه شده جمع بندی نهایی این بود که تنها راه برای نجات کلانشهرها از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند حمل و نقل عمومی است و همچنین مشارکت شهروندان برای استفاده هرچه بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی و کاهش تردد خودروهای شخصی است.

دبیر در ادامه تاکید کرد: بدون آنکه نگاه سیاسی داشته باشیم از دولت و مجلس می خواهیم که برای توسعه حمل و نقل عمومی نهایت همکاری و کمک را داشته باشند تا اززیر ساخت ها و ظرفیت موجود بتوان به بهترین نحو برای توسعه حل و تقل عمومی استفاده کنیم.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کارگروههای تشکیل شده در همایش انتخاب برترینها در حوزه حمل و نقل عمومی بسیار تاثیر گذار و مفید بود گفت: به حق باید از تهران هیئتی 20 نفره برای شرکت دراین کنفرانس حضور می یافت اما من به تنهایی هنگامی که برای سفر شخصی رفته بودم جایزه انتخاب تهران را دریافت کردم و هم عکاس بودم و هم فیلمبردار و تمام کارها را مجبوربودم به تنهایی انجام دهم اما در نهایت این موفقیت نتیجه تلاش مدیریت شهری و مردم تهران بود و کاری تیمی بود که به نتیجه مطلوب رسید.