برگزاری جشنواره گلهای بهاری از 21 اسفند در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری در مورد برگزاری نمایشگاه گل وگیاه در اسفند ماه اظهار کرد: دومین نمایشگاه گل و گیاه داخلی و جشنواره گل های بهاری، از 21 اسفند ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفت و گو برپا می شود.

وی ادامه داد: در دومین نمایشگاه گل و گیاه و جشنواره گلهای بهاری ، تولیدکنندگان برتر ایرانی در زمینه گل و گیاه حضور داشته و تازه‌های گل و گیاه را به شهروندان تهرانی معرفی می کنند.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه اتحادیه ها، تعاونیها، شرکتها و سازمانهای تولیدی و صنعتی داخلی و همچنین صادرکنندگان گل در این نمایشگاه حضور می یابند، تاکید کرد: با توجه به استقبال شهروندان از برگزاری نمایشگاههای گل و گیاه در سال جاری، شهرداری تهران در کنار برگزاری نمایشگاههای گل و گیاه ، نمایشگاههای ویژه گل و گیاه را نیز به عنوان جشنواره گلهای بهاری بر پا می کند.

مختاری با تاکید بر اینکه استقبال مناسب شهروندان تهرانی از نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران مدیریت شهری را برآن داشت که این نمایشگاهها را به صورت فصلی در شهر برگزار کند، گفت: دومین نمایشگاه گل و گیاه داخلی و جشنواره گلهای بهاری از 21 تا 26 اسفند ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه تخصصی شهرداری برگزار می شود تا نیاز شهروندان در مورد دسترسی لازم به گل و گیاه مرتفع شود.

وی همچنین دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در پایتخت را، آشنایی انسان با طبیعت، ایجاد نشاط روحی و الفت اجتماعی ، اشاعه فرهنگ زیباشناسی و ارتقای سطح آگاهی عامه در شناسایی فواید مختلف این موهبت الهی، جذب سرمایه‌گذاران در زمینه تولید گل وگیاه و صنایع وابسته، ایجاد اشتغال و تشویق و ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی تولید گل و گیاه در کشور عنوان کرد.