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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

برگزاری جشنواره گلهای بهاری از 21 اسفند در تهران

برگزاری جشنواره گلهای بهاری از 21 اسفند در تهران

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران از برگزاری دومین نمایشگاه داخلی گل و گیاه و جشنواره گلهای بهای از 21 تا 26 اسفند در محل دایمی نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری در مورد برگزاری نمایشگاه گل وگیاه در اسفند ماه اظهار کرد: دومین نمایشگاه گل و گیاه داخلی و جشنواره گل های بهاری، از 21 اسفند ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفت و گو برپا می شود.

وی ادامه داد: در دومین نمایشگاه گل و گیاه و جشنواره گلهای بهاری ، تولیدکنندگان برتر ایرانی در زمینه گل و گیاه حضور داشته و تازه‌های گل و گیاه را به شهروندان تهرانی معرفی می کنند.
 
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه اتحادیه ها، تعاونیها، شرکتها و سازمانهای تولیدی و صنعتی داخلی و همچنین صادرکنندگان گل در این نمایشگاه حضور می یابند، تاکید کرد: با توجه به استقبال شهروندان از برگزاری نمایشگاههای گل و گیاه در سال جاری، شهرداری تهران در کنار برگزاری نمایشگاههای گل و گیاه ، نمایشگاههای ویژه گل و گیاه را نیز به عنوان جشنواره گلهای بهاری بر پا می کند.
 
مختاری با تاکید بر اینکه استقبال مناسب شهروندان تهرانی از نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران مدیریت شهری را برآن داشت که این نمایشگاهها را به صورت فصلی در شهر برگزار کند، گفت: دومین نمایشگاه گل و گیاه داخلی و جشنواره گلهای بهاری از 21 تا 26 اسفند ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه تخصصی شهرداری برگزار می شود تا نیاز شهروندان در مورد دسترسی لازم به گل و گیاه مرتفع شود.
 
وی همچنین دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در پایتخت را، آشنایی انسان با طبیعت، ایجاد نشاط روحی و الفت اجتماعی ، اشاعه فرهنگ زیباشناسی و ارتقای سطح آگاهی عامه در شناسایی فواید مختلف این موهبت الهی، جذب سرمایه‌گذاران در زمینه تولید گل وگیاه و صنایع وابسته، ایجاد اشتغال و تشویق و ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی تولید گل و گیاه در کشور عنوان کرد.
کد مطلب 1248745

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