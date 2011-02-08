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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

92 درصد واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی گلستان گازدار شدند

92 درصد واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی گلستان گازدار شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: با بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی گنبد، 92 درصد تولیدکنندگان و صنعتگران در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی پورنبوی صبح سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح افزود: تا پایان سالجاری 93 درصد تولیدکنندگان و صنعتگران در شهرک ها و نواحی صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند و مابقی شهرک ها و نواحی صنعتی این استان نیز در سه ماه اول سال 90 گازدار خواهند شد.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از  پروژه شبکه داخلی توزیع گاز، خط انتقال و ایستگاه تقلیل فشار، دوازدهمین شهرک صنعتی استان گلستان با 42 واحد بهره بردار فعال از نعمت گاز طبیعی برخوردار شد.

پورنبوی خاطرنشان کرد: اعتبار این پروژه بالغ بر 16 میلیارد ریال بوده است که از این میزان 12 میلیارد و 500 میلیون ریال توسط شرکت گاز و سه میلیارد و 500 میلیون ریال نیز توسط شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان هزینه شده است.
 
وی تصریح کرد: طول شبکه داخلی توزیع گاز این شهرک نیز 8.5 کیلومتر و ظرفیت گارسانی 10 هزار مترمکعب در ساعت است.
 
همچنین واحد صنعتی کیمیاپژوهان خاور شیمی با سرمایه گذاری 24000 میلیون ریال و اشتغالزایی 11 نفر با ظرفیت 24هزار  تن اسیدسولفوریک به بهره برداری رسید.
 
در ایام گرامیداشت دهه مبارک فجر تعداد 31 پروژه عمرانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان افتتاح و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود که اعتبار پروژه های قابل بهره برداری و کلنگ زنی در این شهرک ها و نواحی صنعتی  بالغ بر 150 میلیارد ریال است.
 
از مجموع این پروژه‌ها تعداد 19 پروژه عمرانی با اعتبار  111 میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی 12 پروژه با اعتبار بالغ بر 39میلیارد ریال آغاز می شود.
کد مطلب 1248746

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