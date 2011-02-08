به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان لشگری‌‌‌پور معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی در گفتگو با ستاد خبری جشنواره فیلم فجر اعلام کرد: با عنایت مدیرعامل محترم بنیاد سینمایی فارابی و همراهی آقای فرجی مدیر شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران، مشکلات فیلم سینمایی "سفر سرخ" حل شد و این فیلم با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی اولین نمایش خود را در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر خواهد داشت.

لشکری‌پور ادامه داد: علی‌رغم برخی از شایعات، در فیلم جرح و تعدیل خاص نشده است و با اصلاح یکی دو پلان، "سفر سرخ" به سرانجام رسیده است. بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.