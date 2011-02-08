  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

لشگری‌پور:

فیلم "سفر سرخ" مشکل ندارد و در جشنواره اکران می‌شود

فیلم "سفر سرخ" مشکل ندارد و در جشنواره اکران می‌شود

فیلم سینمایی "سفر سرخ" ساخته حمید فرخ‌نژاد پس از 10 سال در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان لشگری‌‌‌پور معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی در گفتگو با ستاد خبری جشنواره فیلم فجر اعلام کرد: با عنایت مدیرعامل محترم بنیاد سینمایی فارابی و همراهی آقای فرجی مدیر شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران، مشکلات فیلم سینمایی "سفر سرخ" حل شد و این فیلم با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی اولین نمایش خود را در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر خواهد داشت.

لشکری‌پور ادامه داد: علی‌رغم برخی از شایعات، در فیلم جرح و تعدیل خاص نشده است و با اصلاح یکی دو پلان، "سفر سرخ" به سرانجام رسیده است. بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1248747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها