تحقق 95 درصد بودجه غیر نقدی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیاوش آزاواری افزود: بودجه سال 90 شهرداری نیز از امروز به طور علنی در صحن شورای شهر بررسی می شود.

وی با اشاره به پرداخت عوارض امسال توسط شهروندان افزود: تاکنون شهروندان حدود 15 درصد عوارض خود را پرداخت کردند و پیش بینی می شود با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در پایان سال پرداخت عوارض از سوی مردم بیشتر شود ، چنانکه همه ساله نیز میزان پرداختی عوارض در پایان سال و در اسفندماه بیشتر است.

آزادواری در خصوص تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده برای پرداخت عوارض خاطر نشان کرد : مانند چند سال اخیر، امسال نیز تسهیلات تشویقی و جوایزی برای افرادی در نظر گرفته شد که تا 5/8 /89 عوارض خود را پرداخت کردند که روند پرداخت در این مرحله نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

وی با بیان اینکه کسانی که تا پایان سال عوارض شهرداری خود را پرداخت کنند از 10 درصد تخفیف پرداختی فیش بهره مند می شوند، اظهار کرد: جوایز خوش حسابان امسال، چهارم اسفندماه طی مراسمی به آنها اهدا خواهد شد.