همایش "انقلاب اسلامی و مقاومت در مقابل سلطه جهانی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با حضور اساتید دانشگاهها، دانشجویان، فرهیختگان و شخصیتهای دینی ، مذهبی و فرهنگی و صدها تن از شیفتگان و علاقه مندان انقلاب اسلامی اعم از ایرانی و غیر ایرانی شد، پیرامون تاثیرات پیروزی انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و جهان و نیز چالشهای پیش روی استکبار جهانی سخنانی ایراد شد.

در ابتدای این همایش فیلم کوتاهی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در زمینه‌های گوناگون صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی به نمایش درآمد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

در ادامه مراسم حجت‌الاسلام بدیعی، رییس مرکز اسلامی منچستر در سخنانی به تشریح ابعاد معنوی و فرهنگی انقلاب اسلامی و شخصیت بی نظیر امام خمینی(ره) که با تکیه بر شریعت اسلامی و مبارزه خستگی ناپذیر در به نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی پرداخت و خیزشهای صورت گرفته اخیر در کشورهایی همچون تونس و مصر را ادامه بیداری اسلامی دانست که با انقلاب اسلامی آغاز شده است.

سخنران بعدی این همایش دکتررودنی شکسپیراستاد دانشگاه و نویسنده شناخته شده بین المللی بود که طی سخنانی انقلاب اسلامی را پس از گذشت سی و دو سال از آن نه تنها ضعیف بلکه قوی تر و تاثیر گذارتر از گذشته در کشورهای اسلامی و سیستم جهانی دانست.

خانم آذرپی ،محقق و پژوهشگر حوزه خاور میانه نیز در سخنانی به بررسی تفاوت ارزشهای ارائه شده توسط امام خمینی و انقلاب اسلامی با ارزشهای ارائه شده غربی پرداخت و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران اعتقادات دینی را در بین همه ملتهای مسلمان زنده کرد و باعث بیداری ملتهای مسلمان در اقصی نقاط عالم شد . ایشان همچنین نتیجه این بیداری را حرکت خودجوش مردم مصر برعلیه نظام سلطه دانست.