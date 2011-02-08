گزارش لس آنجلس تایمز از ریزش چهره ها در حزب دموکرات

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در گزارش خود می نویسد : درپی شکست دموکرات ها در انتخابات نوامبر سال گذشته بسیاری از دموکراتهای محافظه کار ایالت های جنوبی آمریکا به حزب جمهوریخواه این کشور پیوسته اند.

لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد : در این فاصله ( از انتخابات سال گذشته تا کنون ) دست کم 24 نفر از سناتورها و نمایندگان مجلس آمریکا طی 3 ماه گذشته در ایالت های لویزیانا، می سی سی پی، آلاباما، جرجیا و تگزاس حزب خود را تغییر داده و به حزب جمهوریخواه آمریکا پیوسته اند و این روند به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.



در همین رابطه، "اشلی بل" وکیل آمریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 سمت مشاور "جان ادواردز"سناتور دموکرات آمریکایی و از نامزدهای ابتدایی این حزب را داشت، بعد از شکست حزبش در انتخابات میاندوره ای کنگره این کشور سر انجام تصمیم خود را گرفت و به جمهوریخواهان پیوست.

اشلی بل نمونه کوچکی از دموکراتهای محافظه کار این کشور است که در این چندماه با پی بردن به ناتوانی حزبشان در برخورد با مشکلات کشور به جمهوریخواهان که به نظر آنها، قاطعیت و استقامت بیشتری در یافتن راه حل های باثبات برای مشکلات کشور دارند، حزب خود را تغییر داده اند.

بل در گفتگویی با خبرنگار لس آنجلس تایمز با بیان اینکه طی یک سال و نیم گذشته همواره با لایحه اصلاحات بهداشتی اوباما مشکلات و اختلاف نظرهای بسیار زیادی داشته، اضافه کرده که اکثر دموکراتهای کنگره که با او هم عقیده بوده اند صرفا تحت فشارهای سیاسی حامیان اوباما به این لایحه رای موافق داده اند.

وی در سخنان خود گفت: فکر می کنم انتخابات میاندوره ای سال گذشته نشان داد که نمی توان بطور همزمان هم محافظه کار بود و هم دموکرات.