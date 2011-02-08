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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

ساخت چهاردهمین کانون پرورش فکری کودکان گلستان آغاز شد

ساخت چهاردهمین کانون پرورش فکری کودکان گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: احداث چهاردهمین مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان ون وجوانان استان گلستان در علی آباد کتول آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان صبح سه شنبه در این مراسم گفت: با اشاره به مبلغ چهار میلیارد ریال اعتبار این پروژه است.

حسین سمیعی افزود: مرکز فرهنگی هنری علی آباد کتول در 500 متر مربع مساحت و در دو طبقه با کاربری مرکز فرهنگی و هنری و کانون زبان در سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.
 
وی این مرکز را هدیه ای به کودکان ونوجوانان علی آبادی برای تربیت جوانانی مقتدر ایرانی برشمرد.
 
مجری ساخت این طرح اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس است.
 
گلستان 350 هزار کودک و نوجوان دارد.
کد مطلب 1248754

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