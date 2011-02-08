واکنش ایران به تجزیه سودان/ مردم مصر با مداخله گران برخورد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اظهارات اشتون مبنی بر اینکه پیشنهاد مبادله سوخت همچنان روی میز است، اظهار داشت: در رابطه با تبادل سوخت موضع مشخص ایران این است که هر موقع در طرف مقابل آمادگی به وجود بیاید تا بر اساس بیانیه تهران مذاکرات دنبال شود ما آمادگی داریم اما اینکه بگویند تبادل سوخت روی میز است یا زیر میز تاثیر جدی ندارد.

وی ادامه داد: اگر آمادگی دارند ما هم این آمادگی را داریم.

اعتراض تهران به اتاوا بخاطر پخش فیلم ضد ایرانی

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با چگونگی اعلام اعتراض جمهوری اسلامیایران به پخش فیلم ضد ایرانی ایران یوم در کانادا که با حضور وزیر فرهنگ این کشور صورت گرفته است، گفت: فیلمی که تهیه شده و در کانادا اصرار به پخش آن دارند در واکنش به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ماست که در چارچوب حقوق اساسی ملت ایران است و این موجب ناخشنودی برخی کشورهای غربی شده است.

وی با بیان اینکه برخی کشورها برای جلوگیری از حرکت جمهوری اسلامی ایران دست بههر کاری می زنند خاطر نشان کرد: این کشورها حتی از بکارگیری ابزار هنری برای ایجاد فضای مصنوعی و غیر واقعی علیه ایران استفاده می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه خطاب به دولتمردان کانادا گفت: باید این کشورها مسیر اشتباهخود را اصلاح کنند و افکار عمومی فریب مسائل جعلی را نخواهند خود و این کشورها باید به جای اقدامات غیر منطقی به حقوق کشورها احترام بگذارند.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: کشورهایی که عضو ان پی تی هستند بر اساس تعهداتی کهدارند از حقوقی برخوردارند و اقدامات در جهت محدود کردن کشورها در حقوقشان اثر منفی خواهد داشت.

همچنان آمادگی تبادل سوخت را داریم

خبرنگار مهر از مهمانپرست پرسید آیا در نشست ایران با گروه وین در حاشیهاجلاس استانبول با کشورهای 1+5 نشانه هایی از اجرای بیانیه تهران در طرف مقابل دیده شد، که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره تصریح کرد: در حاشیه نشست استانبول در خصوص تبادل سوخت با گروه وین آمادگی کشور برای مبادله سوخت در چارچوب بیانیه تهران اعلام کردیم هر چند که فعالیت خود را نیز ادامه می دهیم و برای تامین نیاز خود زمان را از دست نخواهیم داد.

جشن بزرگ جهانی نوروز برگزار می شود

خبرنگار مهر، همچنین از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد شنیده شده است که در جشننوروز که در ایران برگزار خواهد شد قرار است از کشورهای 1+5 نیز برای حضور در آن دعوت شود که مهمانپرست در این باره گفت: امسال مراسم جهانی جشن نوروز در ابعاد وسیع تر و با حضور مهمانان بیشتری برگزار می شود و سعی می کنیم این حادثه طبیعی را که مورد توجه همه کشورهاست و در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده را در شان خود برگزار کنیم.

وی در عین حال گفت: ارتباط این جشن با گروه 1+5 را متوجه نشدیم که دوستان توضیحخواهند داد.

مقامات افغان از ایران تشکر کرده اند

خبرنگاری در رابطه با ترانزیت سوخت از ایران به افغانستان سئوال کرد که مهمانپرست در این باره گفت: در رابطه با ترانزیت سوخت به افغانستان مسئله حل شده و ترانزیت صورت گرفته است و مقامات افغانستان نیز از ما تشکر کردند.

وی در رابطه با برنامه های دستگاه سیاست خارجی با تغییر وزیر نیز اظهار داشت: برنامه های دستگاه سیاست خارجی دائما در حال ارزیابی است و با توجه به تحولات دنبال می شود طبیعی است با سیر تحولات، دستگاه سیاست خارجی متناسب با آن برنامه ریزی ها را دنبال می کند و در دست اقدام دارد.

مهمانپرست تاکید کرد: بر این اساس تغییراتی به صورت مشخص و محدود در چارچوب وظایف سیاست خارجی دنبال می شود.

برخورد مردم مصر با مداخله گران

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران پیرامون نقش انگلیس در تحولات مصر اظهار داشت: در خصوص تحولات مصر ما حرکت مردم را عدالت خواهی می دانیم نه آن را در جهت مقابله با ظلم و تعدی که برای قطع وابستگی ها و بازگشت مصر به دوران مجد، شکوه و عظمت تلقی می کنیم و باید به خواسته های ملت مصر توجه شود و هر کسی تلاش کند در امور داخلی مصر دخالت کند ملت مصر با آن برخورد خواهد کرد.

وی یادآور شد: برخی از کشورها از این تحولات منافع خود را در نظر می گیرند و دست به اقداماتی می زنند تا خللی به حرکت مردم مصر وارد کنند و سعی می کنند مردم مصر به اهدافشان دسترسی پیدا نکنند اما ملت مصر هوشیارتر از آن است که کسی در این حرکت آنها مانع ایجاد کند.

حرف مقامات مصر اعتبار ندارد

خبرنگاری پرسید مقامات مصر اخیرا اعلام کرده اند تحولات این کشور ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد، نظر شما در این رابطه چیست که مهمانپرست در این باره تاکید کرد: حرکت بزرگی که در مصر اتفاق افتاده اولین اقدامش زیر سئوال بردن صلاحیت افرادی است که تصدی حکومت را در دست داشته اند و کسی که برای ملت مصر اعتبار ندارد حرفش برای ملت ما نیز اعتبار ندارد.

همکاری خوب تهران-آنکارا

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با همکاری های ایران و ترکیه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ و همسایه با مشترکات فراوان زمینه همکاری خوبی دارند و سیر طبیعی خوبی را دنبال می کنند، اخیرا کمیسیون مشترک دو کشور برگزار شده و ما می توانیم مسیرهایی را که بتواند به کمک کشورهای منطقه در جهت توسعه تحول ایجاد کند را با ترکیه دنبال کنیم و یکی از این ظرفیت ها می تواند اکو باشد.

اظهار امیدواری به تشکیل مقتدرانه کابینه لبنان

خبرنگاری پرسید چقدر تهران نسبت به اینکه میقاتی بتواند دولت خود را در لبنان تشکیل دهد خوشبین است که مهمانپرست در این باره پاسخ داد: تحولات لبنان سیر تحول در مسیر دموکراسی است و نقش احزاب در تعیین وضعیت دولت لبنان بوده و مسئله در چارچوب توافقات تعریف شده در کشور لبنان است.

وی ادامه داد: امیدواریم آقای میقاتی با مشارکت همه گروهها در دولت لبنان توانایی تشکیل مقتدرانه دولت را داشته باشد و در لبنان مسیر توسعه را در پیش بگیرد و مشارکت همه گروهها می تواند موفقیت میقاتی را تضمین کند.

اظهارات البرادعی موید حقانیت ایران

یکی از خبرنگاران سئوال کرد البرادعی اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرده که سندی مبنی بر انحراف ایران به سمت تسلیحات هسته ای وجود ندارد اما ایران می خواهد این گونه القا کند که این توانایی را دارد که مهمانپرست در این باره تصریح کرد: اظهاراتی که در رابطه با موضوع هسته ای ایران می شود و طی آن افراد مختلفی که مسئولیت در انرژی هسته ای داشتند و یا ارتباط با پرونده هسته ای ایران داشته اند موید برنامه های صلح آمیز ایران است و تاکیدی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای به سمت نظامی به شمار می رود و حقانیت کشور ما را به اثبات می رساند.

واکنش ایران به تجزیه سودان

یکی از خبرنگاران موضع جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با تحولات سودان و تقسیم آن به دو کشور سئوال کرد که مهمانپرست در این باره گفت: موضع اصولی کشور ما در رابطه با سودان حمایت از وحدت ملی در سایر کشورها و حفظ یکپارچگی تمامیت ارضی کشورهاست.

وی ادامه داد: اینکه کشوری به دو کشور تقسیم شود جزو سیاست های کشور ما نیست و ما تلاش می کنیم یکپارچگی کشورها مورد حمایت قرار بگیرد.

مهمانپرست تاکید کرد: این موضوع بر اساس توافقات داخلی سودان به این سمت رفته است.

برگزاری دادگاه امریکایی ها

یکی از خبرنگاران در خصوص دادگاه سه تبعه آمریکایی که اخیرا برگزار شد و نتیجه آن پرسید که مهمانپرست گفت: دادگاه فعالیت خود را آغاز کرده و مسیر خود را طی می کند هر موقع روند قضیه ای به انتها برسد نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

مشورت درباره تحرکات اسرائیل موضوع سفر صالحی

خبرنگار الکوثر در رابطه با سفر صالحی به الجزایر سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره خاطر نشان کرد: سفر آقای صالحی به الجزایر بر اساس برنامه قبلی و برای افزایش همکاری ها در زمینه اقتصادی و در کنار آن توسعه روابط دو جانبه و بررسی تهدیدات احتمالی رژیم صهیونیستی با توجه به این که این رژیم از تحولات خاورمیانه اظهار نگرانی کرده و ممکن است اقداماتی داشته باشد تا مسیر به سمت دیگری منحرف شود انجام شده است و بر این اساس رایزنی کشورهای حامی جبهه مقاومت امری طبیعی و در دستور کار دستگاه سیاست خارجی است.

گل به ایران می آید

خبرنگاری در رابطه با سفر عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به ایران پرسید که مهمانپرست اظهار داشت: سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران به دعوت رئیس جمهور اسلامی ایران و به صورت رسمی است که انجام خواهد گرفت.

وی یادآور شد: تبادل هیئت ها در سطوح عالی نشانگر روابط نزدیک و همکاری و پیشرفت کار در توسعه این مناسبات است و تبادل هیئت ها می تواند به میزان همکاریها کمک کند.

اظهارات لاوروف موید حرکت ایران

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر بی اثر بودن تحریم ها علیه ایران عنوان کرد: این اظهارات تایید حقایقی است که نسبت به خواست ملت ایران صورت گرفته و فعالیت هسته ای ما در چارچوب حقوق ما صورت می گیرد.

وی با اشاره به قطعنامه ها و اقدامات غیر قانونی و غیر حقوقی بر علیه ایران اظهار داشت: بهتر است کشورهای غربی که این مسیر را دنبال می کنند متوجه شخصیت ملت بزرگ ایران باشند. ملت ما اگر احساس کند حرف منطقی از طرف کشورها اظهار می شود با منطق پاسخ می دهد و اگر به جای منطق از روش تهدید و زور استفاده شود ملت ما تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند در مجموع اظهارات وزیر خارجه روسیه موید حرکت صحیح کشور ماست.

تحولات مصر نقش تعیین کننده ای بر رژیم صهیونیستی دارد

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر تاثیر تغییر حکومت در مصر بر روند مذاکرات تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی بیان داشت: طبیعی است اگر حکومت مردمی در کشورهایی که درگیری مستقیم با خطر رژیم صهیونیستی دارند ایجاد شود خواست ملت بزرگ مصر و دیگر کشورهای تاثیرگذار برخورد با جنایت و اشغالگری صهیونیست هاست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: ملت بزرگ مصر اجازه نخواهد داد که این جنایات در خاورمیانه تداوم یابد و فکر می کنم تحول مصر می تواند نتایج تعیین کننده ای در خاورمیانه و برخورد با رژیم صهیونیستی داشته باشد.

تردید جدی در اراده دارندگان سلاح هسته ای برای خلع سلاح

یکی از خبرنگاران در خصوص تبادل پیمان نامه استارت بین سران آمریکا و روسیه سئوال کرد که مهمانپرست گفت: اگر حرکتی بخواهد در دنیا توسط دارندگان سلاح هسته ای صورت بگیرد تا از ذخایر سلاح های هسته ای کاسته شود و در نهایت منجر به از بین رفتن همه سلاح ها و ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای شود باید به صورت جدی دنبال شود اما تردید جدی وجود دارد در اینکه کشورهای دارنده سلاح هسته ای اقدامی جدی برای خلع سلاح داشته باشند.

وی افزود: تا زمانی که دارندگان سلاح هسته ای به داشتن سلاح اتمی افتخار می کنند و ملت ها را به استفاده از آن تهدید می نمایند و تا زمانی که خاطره ذهنی مردم از جنایات صورت گرفته با بمب های هسته ای پاک نشده باشد ملت ها باور نمی کنند که اراده ای جدی برای خلع سلاح وجود داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس خلع سلاح در ایران در سال جاری عنوان کرد: امیدواریم حرکت عظیمی که اراده ملت ها را دارد و به راه افتاده ادامه یابد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در رابطه با خلع سلاح تلاش جدی کرده و اجلاس خلع سلاح را با حضور 60 کشور برگزار کرده در این زمینه اراده اش را نشان داده و سال آینده شمسی نیز اجلاس دیگری در سطح کارشناسی خواهیم داشت.

هلند مامن آینده قاچاقچیان، جنایتکاران و خیانتکاران

یکی از خبرنگاران در خصوص اظهارات مقامات هلند پیرامون اعدام یک شهروند ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر سئوال کرد که مهمانپرست بیان داشت: در رابطه با اظهارات غیر مسئولانه مقامات کشور هلند باید اشاره کنم که جای تاسف دارد کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر سعی می کنند خود را متمدن نشان دهند اما از پرونده هایی حمایت می کنند که موضوع آن یا جنایت است، یا خیانت یا قاچاق مواد مخدر.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: افکار عمومی دنیا قضاوت می کند که ملتی که با مواد مخدر مبارزه می کند متمدن است یا کشوری که از پرونده غیر قابل دفاع مواد مخدر آن هم از سوی فردی که پیش از بازداشت در ایران در کشور هلند نیز به همین اتهام دستگیر شده است پرونده حقوق بشری ایجاد کرده است!

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اظهار داشت: مسیر کشورهای غربی مسیر بن بستی است و اگر ایده های این کشورها در منطقه خودشان محقق شود کشوری مثل هلند در آینده به کشوری مملو از قاچاقچیان، جنایتکاران و خیانتکاران تبدیل می شود.

وی با اشاره به حمایت های هلند از گروهک تروریستی منافقین عنوان کرد: نمونه دیگری در حمایت این کشور از گروه تروریستی مشاهده می کنیم ، کسانی که پرونده 12 هزار ترور در سابقه شان است. رفتار این کشورها آنها را با مامن قاچاقچیان و تروریستها تبدیل خواهد کرد.

اجرای مصوبات مجلس توسط وزارت خارجه

خبرنگاری در خصوص موضوع قطع رابطه ایران و انگلیس در مجلس و موضع وزارت خارجه در این باره سئوال کرد که مهمانپرست گفت: در رابطه با مسائلی که در مجلس مطرح می شود و در خصوص مسائل سیاست خارجی باشد نظرات کارشناسی وزارت خارجه منتقل می شود و بحث های دقیقی نیز در کمیسیون و صحن علنی مطرح خواهد شد اما آنچه که پیگیری خواهد شد مصوبات قانونی است و دستگاه سیاست خارجی آن را دنبال می کند.

آمادگی انتقال دانش هسته ای به اعراب

یکی از خبرنگاران پیرامون درخواست های مکرر مقامات کشورهای عربی برای حضور در مذاکرات ایران و 1+5 سئوال کرد که مهمانپرست گفت: همان طور که بارها اعلام کرده ایم چون عملکرد خود در بحث هسته ای را قانونی می دانیم با هیچ کشوری دراین زمینه مذاکره نمی کنیم استثنایی هم ندارد اما موضوعی که می تواند مورد گفتگو قرار بگیرد فعالیت هسته ای در جهان است که خلع سلاح، عدم اشاعه و برخورداری همه کشورها از دانش هسته ای مواردی است که ما آمادگی داریم پیرامون آن با کشورهای مختلف گفتگو کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشورهای عربی به شدت به دنبال فعالیت هسته ای هستند، گفت: آمادگی داریم که دانش بومی خود را برای پیشرفت آنها ارائه دهیم.

احساس تهدید نمی کنیم!

مهمانپرست در پایان در خصوص ادعای برخی مقامات غربی مبنی بر قصد ایران برای بستن تنگه هرمز در صورت مواجهه با تهدید گفت: این اظهارات تکراری است ما احساس تهدیدی نمی کنیم.

وی در آغاز این نشست خبری ایام الله دهه فجر و فرا رسیدن 22 بهمن را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد که روز جمعه همه مردم ایران در راهپیمایی این روز شرکت کنند.