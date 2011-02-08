رسانه ها عهده دار توسعه فرهنگ مطالعه هستند

مسئول غرفه کاریکاتور در صد و هشتاد و سومین نمایشگاه کتاب استانی و هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران به مهر گفت: 69 اثر کاریکاتور با موضوع کتاب و کتابخوانی از کاریکاتوریست های بزرگ دنیا، کشور و مازندران به نمایش عموم گذاشته شده است.

محمدعلی ولی زاده تصریح کرد: کاریکاتوریست ها معتقد هستند یا باید از طریق کتاب کاریکاتور را بشناسانند و یا از طریق کاریکاتور کتاب را به جامعه بشناسانند.

وی افزود: مطالعه و کتابخوانی با دیدگاه طنز از حالت خشک و رسمی بودن خارج می شود چرا که برخی فکر می کنند مطالعه حتما کاری جدی است.

ولی زاده با بیان اینکه بعد اقتصادی جامعه در میزان مطالعه و خرید کتاب موثر است اظهار داشت: مردم به دلایل اقتصادی قادر به خرید کتاب نیستند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان فرهنگی هم در انجام امور فرهنگی به کندی عمل می کنند خاطرنشان کرد: برخی مسئولان تنها راهی که برای اشاعه فرهنگ کتابخوانی دارند، برگزاری نمایشگاه کتاب است که این یکی از راهکارها است.

این کاریکاتوریست مازندرانی با بیان اینکه نمایشگاه های کتاب را می توان به صورت ماهانه در استان برگزار کرد تا تاثیر بیشتری در روند مطالعه داشته باشد گفت: راه اندازی اتوبوس های فروش کتاب در سطح شهرهم از موارد موثر در افزایش کتابخوانی است.

ولی زاده با اشاره به اینکه اتوبوس های فروش کتاب در سال های گذشته در سطح شهر فعال بودند افزود: بخش عمده ای از توسعه این فرهنگ بر عهده رسانه ها است.

آثار این هنرمند کاریکاتوریست هم اکنون در نمایشگاه کتاب به نمایش گذاشته شده و نمایشگاه " موزه انقلاب " هم روز 22 بهمن در مجتمع فرهنگی اداره کل ارشاد مازندران برگزار می شود.