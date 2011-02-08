کودکان و سالمندان آسیب پذیرترین گروهها در مقابل آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احتشام فر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این مطلب اظهار داشت: آلودگی هوا می تواند موجب بروز عوارض کوتاه مدت حساسیت چشمها، بینی و حلق، عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی مانند برونشیت و ذات الریه. سردرد، تهوع، و واکنشهای آلرژیک و عوارض بلند مدت همچون بیماری مزمن تنفسی، کند شدن حرکات فیزیکی ، سرطان ریه، بیماری قلبی و حتی آسیب به مغز، اعصاب، کبد و کلیه‌ها را ایجاد کند.

وی منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ازن و ذرات معلق را از ذرات آلاینده مضر برای سلامتی انسان ،‌گیاهان و جانوران برشمرد و افزود:‌ گازهای حاصل از احتراق سوخت وسایل نقلیه از مهمترین آلاینده‌های هوا به شمار می‌روند پس با توجه به این موضوع، اولین گام در فرآیند کاهش آلودگی هوا تلاش در راستای کاهش میزان تردد خودروها و نیزکاهش سوخت مصرفی به ازای پیمایش وسایل نقلیه است.

احتشام فر، اجرای طرحهای توسعه محورها و ساخت روگذرهای غیر همسطح،‌ فرهنگ سازی برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه تک سرنشین ، توسعه ناوگان درون شهری ، تنظیم به موقع موتور و اجرای طرحهای نوین برای کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه را از جمله راهکارها به منظور کاهش آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها برشمرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اگر این فرهنگ ایجاد شود که مردم به جای استفاده از وسایل نقلیه تک سرنشین از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند علاوه بر کاهش آلودگی هوا در کاهش ترافیک نیز کمک کرده اند.