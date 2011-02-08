به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله جلسات رونمایی کتاب در این فرهنگسرا، رمانهای "فصل کبوتر" نوشته حسین فتاحی ، "گل سنگ" از سید هاشم حسینی و "تفنگ پدر بر بامهای تهران" اثر حسین بهرامی رو نمایی خواهند شد.

در این برنامه که به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر برگزار می‌شود، علاوه بر نویسندگان رمانها، فریدالدین حداد عادل ( کارشناس فرهنگی ) و امیر حسین فردی دبیر جشنواره "داستان انقلاب" و مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری حضور خواهند داشت .

"گل سنگ" عنوان رمانی است که با محوریت مبارزات انقلابی سال 1357 در بازار تهران، نوشته شده است. همچنین رمان "فصل کبوتر" یک رمان اجتماعی در فضای پیش از انقلاب است که شخصیتهای اصلی آن را مبارزان قبل از انقلاب در سالهای 55 -56 تشکیل می‌دهند و همچنین "تفنگ پدر بر بامهای تهران" حکایت چند جوان دانشجو است که به شکل متفاوتی در حال مبارزه با رژیم شاه هستند.

نشست رونمایی سه رمان یاد شده ساعت 10 در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون، پلاک 28 برگزار می‌شود.

سومین جشنواره "داستان انقلاب" اواخر بهمن ماه توسط مرکز آفرینشهای حوزه هنری و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.