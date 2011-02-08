به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تهمینه دانیالی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در چند روز گذشته بر روی شاخصهای برنامه پنج ساله پنجم صنایعدستی برای در اختیار قرار دادن به دستگاههای دولتی بررسیهایی انجام شده است، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته هر یک از دستگاههای دولتی موظف به ارائه شاخصهای خود در بخشهای مختلف هستند.
وی تصریح کرد: پس از انجام بررسیهای لازم، 11 مورد شاخص در بخش صنایعدستی نهایی شد.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور افزود: بر اساس این شاخصها وضعیت حوزه صنایعدستی در زمینههای تصمیم گیری، تصمیم سازی و برنامه ریزی به خوبی مشخص شد.
وی با اشاره به اینکه این معاونت بر اساس شاخصهای صنایعدستی موظف به اجرایی کردن آنها تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه است، تصریح کرد: چشم انداز 1404 نیز در اجرایی کردن شاخصهای حوزه صنایعدستی از سوی این معاونت مورد توجه است.
دانیالی یادآور شد: بر اساس پیش بینیها در پایان هر سال دستگاهها و ارگانهای مختلف بر اساس شاخصها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام محک زده میشوند.
انعقاد تفاهمنامه مشترک معاونت صنایعدستی با مناطق آزاد کشور
وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه معاونت صنایعدستی کشور و مرکز امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی موفق به انعقاد تفاهمنامه مشترک همکاری شدند، تصریح کرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه توسعه، ترویج، بازرگانی، آموزش، حمایت از تولید صنایعدستی، افزایش ورودی گردشگران بوده است.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور افزود: دستیابی به تدابیر و راهکارهای مناسب برای بهره برداری از موقعیتهای اختصاصی مناطق آزاد، افزایش استانداردهای زندگی افراد مقیم مناطق آزاد و ارتقای سطح رضایتمندی آنان از دیگر اهداف مد نظر در امضای این تفاهم نامه همکاری بوده است.
وی ادامه داد: این تفاهمنامه در یک مقدمه، هشت ماده، 32 بند و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند به امضای معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و معاون صنایعدستی کشور رسید.
دانیالی در خصوص موضوع همکاری طرفین این تفاهم نامه بیان داشت: ایجاد بازارچههای فروش، برگزاری نمایشگاههای فصلی و دائمی برای جلب و جذب گردشگر و برنامه ریزی به منظور حمایت از توسعه کارگاههای تولیدی از محوریتهای تفاهمنامه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سیاستگذاری در راستای ترویج صنایعدستی، برنامه ریزی برای انجام تمامی امور بازرگانی در مناطق آزاد، اتخاذ تدابیر لازم به منظور انجام هرگونه فعالیت فرهنگی، آموزشی، تخصصی با محوریت صنایع دستی و راه اندازی مرکز اسناد و بانک جامع اطلاعات صنایعدستی به منظور هدایت و اطلاع رسانی هدفمند متقاضیان در تحقق پروژههای صنایعدستی از زمینه های همکاری مشترک طرفین است.
معاون صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی کشور یادآور شد: بر اساس این تفاهمنامه معاونت صنایعدستی زمینههای لازم برای اعزام و معرفی هنرمندان، اتحادیهها و فعالان صنایعدستی کشور با هدف برگزاری نمایشگاهها، بازارچههای تخصصی در مناطق آزاد و بستر سازی برای پرداخت تسهیلات به افراد بومی هر منطقه آزاد در فعالیتهای کوچک صنایعدستی را فراهم میکند.
وی با اشاره به تعهدات معاونت صنایعدستی در این تفاهمنامه گفت: پر کردن اوقات فراغت در کنار پیشنهاد عناوین پژوهشی مرتبط با صنایعدستی متناسب با نیازهای دوجانبه، همکاری در زمینه برپایی برنامههای آموزشی فرهنگی و هنری صنایعدستی به منظور ایجاد اشتغال خانگی و کارگاهی و نیز تدوین برنامههای مناسب برای نظارت بر برگزاری نمایشگاههای دائمی و فصلی صنایعدستی از جمله این تعهدات است.
دانیالی در ارتباط با تعهدات مرکز امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بیان داشت: برگزاری نمایشگاه فصلی و دائمی صنایعدستی، راه اندازی مراکز ویژه برای برپایی بازارچه، همکاری و برپایی جشنوارهها، هفتههای فرهنگی و کلاسهای آموزشی، بستر سازی و رایزنی با بانکها برای اعطای تسهیلات اعتباری در زمینههای ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای صنایعدستی از جمله مفاد مورد تعهد آنها است.
وی اضافه کرد: تسهیل ترخیص کالا، ارسال اقلام صنایعدستی صادراتی نیز بر عهده این مرکز است.
معاون صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: همچنین دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور بازدید از نمایشگاههای صنایعدستی و نیز بازاریابی اقلام و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی در زمینه صنایعدستی نیز به تعهدات این مرکز پیوسته است.
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