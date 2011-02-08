به گزارش خبرنگار مهر، مظفر شریفی- دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس طی حکمی از سوی محمد مهدینژاد نوری به عنوان مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.
فعالیت در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از سال 76 به مدت شش سال، عضویت در هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس از سال 83 و عضویت در هیئت مدیره انجمن زیستشناسی ایران در سوابق مدیرکل جدید امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.
پیش از این فیروز بختیارینژاد - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سمت مدیرکلی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داشت.
بختیاری نژاد با پایان یافتن مدت زمان چهار ساله مندرج در حکم انتصابش، از مدیرکلی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کنار رفت.
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