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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

اختصاصی مهر /

مدیرکل پژوهشی وزارت علوم تغییر کرد/ شریفی جایگزین بختیاری‌نژاد

مدیرکل پژوهشی وزارت علوم تغییر کرد/ شریفی جایگزین بختیاری‌نژاد

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی از سوی مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر شریفی- دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس طی حکمی از سوی محمد مهدی‌نژاد نوری به عنوان مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

فعالیت در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از سال 76 به مدت شش سال، عضویت در هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس از سال 83 و عضویت در هیئت مدیره انجمن زیست‌شناسی ایران در سوابق مدیرکل جدید امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.

پیش از این فیروز بختیاری‌نژاد - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سمت مدیرکلی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داشت.

بختیاری نژاد با پایان یافتن مدت زمان چهار ساله مندرج در حکم انتصابش، از مدیرکلی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کنار رفت.

کد مطلب 1248761

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