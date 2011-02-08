135 پروژه مخابراتی فارس بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، استاندار فارس در مراسم بهره‌برداری از 135 پروژه مخابراتی فارس، انقلاب عظیم اسلامی ایران را انقلابی برای انسانیت عنوان و تصریح کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی باید جهانی تفسیر شود چراکه برخی تحولات در اقصی نقاط عالم متاثر از گفتمان انقلاب اسلامی است.

روح الله احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود، مخابرات را شاه بیت تحولات توسعه در کشور دانست و اظهار داشت: زیستن در فضای سایبر و مجازی از منظر و چشم انداز حوزه ارتباطات و اطلاعات، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه فضای مجازی به عنوان یک شالوده اساسی در مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و حاکمیتی مبدل شده است.

استاندار فارس تاکید کرد: اگر شتاب منطقی توسعه متناسب با شتاب و سرعت به وجود آمده در سایر بخشها نباشد قدرت رقابت در فضای مجازی از دست خواهد رفت.

احمدزاده با اشاره به سلطه قهر آلود و هژمونی علمی، زبانی و اطلاع رسانی در فضای مجازی نامحدود و رو به توسعه و گسترش، گفت: امروز استراتژی جهانی در اشتراک‌گذاری دانشها به یک علم و قدرت در جهان تبدیل شده و دانش نامه‌ها و درخت واره‌‌های دانش مجازی، علوم بشری و تجربی دنیا را در می نوردد.