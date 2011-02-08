  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

لبافی:

زمان رسیدگی به پرونده های مشاغل سخت خراسان رضوی کاهش یافت

زمان رسیدگی به پرونده های مشاغل سخت خراسان رضوی کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی گفت: زمان رسیدگی به پرونده های مشاغل سخت و زیان آور در این استان از 120 روز به 37 روز کاهش یافته است.

علی‌اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: درسال جاری دو هزار و 636 پرونده مربوط به  مشاغل سخت و زیان آور در حوزه های مختلف، مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی افزود: حوادث ناشی از کار در سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال گذشته، 16 درصد کاهش یافته است. 

لبافی برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با روابط کار برای هزار و 261 نفر را از دیگر اقدامات این اداره کل بیان کرد و ادامه داد: مدت زمان رسیدگی به پرونده های شکایات کارگری و کارفرمایی نیز50 درصد کاهش یافته است.

بخشی از پرونده های مشاغل سخت و زیان آور مربوط به خبرنگاران این استان است که با توجه به ابهامی که در این قانون وجود دارد و با وجود مصوبه 5 ماه پیش هیئت دولت، هنوز هم خبرنگاران خراسانی با مشکل بازنشستگی، در بخش مشاغل سخت و زیان آور روبرو هستند.

کد مطلب 1248764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها