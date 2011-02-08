زمان رسیدگی به پرونده های مشاغل سخت خراسان رضوی کاهش یافت

علی‌اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: درسال جاری دو هزار و 636 پرونده مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در حوزه های مختلف، مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی افزود: حوادث ناشی از کار در سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال گذشته، 16 درصد کاهش یافته است.

لبافی برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با روابط کار برای هزار و 261 نفر را از دیگر اقدامات این اداره کل بیان کرد و ادامه داد: مدت زمان رسیدگی به پرونده های شکایات کارگری و کارفرمایی نیز50 درصد کاهش یافته است.

بخشی از پرونده های مشاغل سخت و زیان آور مربوط به خبرنگاران این استان است که با توجه به ابهامی که در این قانون وجود دارد و با وجود مصوبه 5 ماه پیش هیئت دولت، هنوز هم خبرنگاران خراسانی با مشکل بازنشستگی، در بخش مشاغل سخت و زیان آور روبرو هستند.