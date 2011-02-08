به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره از برگزاری این جشنواره در حوزه موسیقی اصیل ایرانی با موضوع گروه نوازی برگزار می شود و هدف از برگزاری این جشنواره حمایت مادی و معنوی از گروههای موسیقی دانشجویی و معرفی استعدادهای جوان دانشجو به جامعه موسیقی است.

براساس این گزارش فراخوان حضور در این دوره از جشنواره از دی ماه سال جاری به تمام دانشگاه های سراسر کشور ارسال شده است و علاقمندان به حضور در این جشنواره می توانند نمونه آثار خود را تا پایان بهمن ماه به صورت تصویری به دبیرخانه این دوره از برگزاری جشنواره ارسال کنند؛ دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان موسیقی سراسرکشور به مدت 5 شب در قالب اجراهای گروه های برگزیده دانشجویی ، کارگاههای پژوهشی گروه نوازی در موسیقی اصیل ایرانی برگزار می شود.

لازم به ذکر است نخستین جشنواره گروه نوازی دانشجویان کشور در سال 1386 توسط کانون موسیقی دانشگاه امیر کبیر و با همکاری و حمایت مجامع کانون های فرهنگی - هنری کشور، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مرکز موسیقی حوزه هنری و دفتر موسیقی وزارت ارشاد در تالار اندیشه برگزار شده است.