گیتی پسند باید شش امتیاز باقیمانده را کسب کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مصطفی نظری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی بیان داشت: در شش ماه گذشته بازیکنان مصدوم زیادی داشتیم و سه مربی عوض کردیم که با این شرایط جایگاه فعلی مان در جدول بسیار خوب است، اگر مصدومیت بازیکنان و بدشانسی گریبانمان را نمی گرفت قهرمانی در اصفهان حفظ می شد.

وی پیرامون اعتراضش به داور بازی برابر راه ساری گفت: من تنها به داور گفتم که دروازه بان حریف وقت تلف می کند که بلافاصله کارت زرد به من نشان داد، به عنوان کاپیتان تیم بیان کردن این موضوع حق من است و برایم عجیب است چطور داور مسابقه به من کارت زرد نشان داد.

دروازه‌بان تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان درباره بازی این هفته برابر پرسپولیس تهران نیز گفت: امیدوارم در بازی مقابل پرسپولیس برنده شویم تا روی کاغذ همچنان شانس قهرمانی داشته باشیم البته اگر منصوری در ساری بازی این هفته خود را ببرد این تیم حتما قهرمان می شود اما نتیجه آن دیدار برای ما تفاوتی نمی کند و بازیکنان گیتی پسند باید در دو بازی باقیمانده هر شش امتیاز بازی را کسب کنند.