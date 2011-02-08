به گزارش مهر، از ورایتی " پلی بر روی درینا" فیلمی اقتباسی است که بر اساس رمانی به همین نام نوشته ایوو آندریچ نویسنده برنده جایزه نوبل ساخته می‌شود.



این رمان که نخستین بار در سال 1945 منتشر شد از عوامل اصلی موفقیت آندریچ در کسب جایزه نوبل ادبیات سال 1961 محسوب می‌شود.بنیاد نوبل اهدا کننده جایزه در آن سال علت انتخاب آندریچ را قدرت حماسی که او در مایه داستانی خود می‌تند و اخلاقیات انسانی که در خلال روایت تاریخ کشورش بازگو می‌کند.



کتاب " پلی بر روی درینا" چهار قرن از زندگی قومیت های مسلمان و مسیحیان ارتدوکس در شهر ویزگراد در شرق بوسنی را روایت می کند.جایی که یک پل سنگی قدیمی دو سوی رودخانه درینا را به هم متصل می کند.امپراتوری عثمانی با حمله به این منطقه و سقوط امپراتوری اتریش – مجارستان بر منطقه سلطه می‌یابد.



کاستاریتسا که از صرب‌های بوسنی است برای ساخت این فیلم به زادگاهش در بوسنی بازمی‌گردد.برنامه ریزی ها حاکی از آن است که کاستاریتسا قصد دارد یک روستای باستانی را به عنوان لوکیشن اصلی فیلم در منطقه بازسازی کند که بعد ها به عنوان جاذبه‌ای توریستی از آن استفاده خواهد شد.



کاستاریتسا مرحله پیش تولید را از هم اکنون آغاز کرده و فیلم را پس از به پایان رساندن فیلم کنونی‌اش یعنی "پانچو ویا" با شرکت جانی دپ کلید می‌زند.