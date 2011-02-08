به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام ناشران داخلی برای حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دو روز پیش به پایان رسید و با این حال هنوز آماری از تعداد ناشران اعلام نشده است.

البته بر اساس اعلام بهمن دری رئیس شورای سیاستگذاری این نمایشگاه تا اوایل بهمن ماه 1800 ناشر فرم ثبت نام را دریافت کرده‌اند هر چند این به معنای ثبت نام قطعی همین تعداد ناشر هم نیست.

مهلت ثبت نام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه آتی در حالی به پایان رسیده است که هنوز مدیر کمیته ناشران داخلی معرفی نشده و معلوم نیست مدارک ناشران مذکور چگونه و توسط چه شخص یا اشخاصی بررسی شده است.

لازم به یادآوری است بر اساس اعلام مسئولان نمایشگاه بیست و سوم 2047 ناشر داخلی در آن دوره حضور داشتند.

اما ثبت نام برای ناشران خارجی جهت شرکت در نمایشگاه بیست و چهارم تا 11 اسفند (2 مارس) ادامه دارد و مسئولان بخش بین‌الملل در حال دریافت مدارک ناشران کشورهای دیگر هستند.

بر اساس اعلام مسئولان این بخش تا یک هفته پیش حدود 100 ناشر خارجی برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده­اند.

در این مورد هم لازم به یادآوری است که بر اساس اعلام مسئولان بخش خارجی نمایشگاه بیست و سوم 980 ناشر خارجی در آن دوره حضور داشتند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت ماه سال 1390 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.